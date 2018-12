Efemérides del 3 de diciembre

Tal día como hoy de 1989, la máxima estrella del baloncesto español del momento, el carismático Fernando Martín, falleció en accidente de coche cuando se dirigía al Palacio de los Deportes de Madrid. Tomó la incorporación de la N-II hacia la M-30 en dirección norte. Al ir a gran velocidad con su Lancia Thema, perdió el control del vehículo sorteando un charco. Tras atravesar la mediana y varios carriles, chocó con un Opel Kadett que circulaba en sentido contrario. Su conductor, Ricardo Delgado Cascales, de 29 años, resultó gravemente herido y fue ingresado en el Hospital de La Princesa, de donde salió con secuelas el 23 de enero de 1990 para iniciar un largo proceso de rehabilitación.

De blanco, Martín ganó 4 Ligas, 3 Copas, 1 Supercopa, 2 Recopas, 1 Copa Korac y 1 Mundial de clubes. Con la Selección fue plata en el Europeo de 1983 y en los Juegos de 1984. Los aficionados al baloncesto siguen manteniendo vivo el recuerdo de sus ganchos a tablero, su valentía (fue el primer español en jugar en la NBA, concretamente en los Portland Trail Blazers) y sus míticos duelos con Audie Norris en la zona. Llegó a viajar con terribles dolores de espalda para sorprender a sus compañeros y jugar un partido visiblemente tocado. "Yo no me he levantado de la cama para perder". Fue una de esas figuras irrepetibles del deporte español que transmitían valores y principios que hay que reivindicar en la actualidad. Su hermano Antonio también fue un destacado jugador de baloncesto y, actualmente, preside la ACB.

Y tal día como hoy de 1994, la PlayStation fue lanzada a la venta en Japón, el 9 de septiembre de 1995 en EE. UU. y el 29 de septiembre de 1995 en Europa. Todo empezó con un contrato roto con Nintendo a finales de la década de 1980. El resto es historia.

1563: en Trento (norte de Italia) se celebra la vigésimo quinta y última sesión del Concilio de Trento.

1798: en España se comienza a inocular la vacuna antivariólica.

1799: en el marco de la Segunda Coalición (el esfuerzo monárquico por detener la Revolución francesa), el mariscal austro-húngaro Sztáray de Nagy-Mihaly derrota a los franceses en la batalla de Wiesloch.

1800: en Múnich, en el marco de la Segunda Coalición, el general francés Jean Victor Marie Moreau derrota a las fuerzas monárquicas del archiduque Carlos en la batalla de Hohenlinden. Esta victoria -junto a la del primer cónsul Napoleón Bonaparte en la batalla de Marengo- obliga a los austríacos a firmar el armisticio.

1810: en la isla Mauricio (océano Índico), los británicos comienzan una invasión.

1812: en España, las tropas francesas ocupan Madrid por segunda vez, en el marco de la Guerra de la Independencia.

1836: en España, las Cortes acuerdan negociar el reconocimiento de la independencia de los nuevos Estados de América.

1842: en Barcelona (España), Baldomero Espartero ordena el bombardeo de la población civil para acabar con la sublevación contra su gobierno.

1855: en Perú se abole la esclavitud.

1901: en Washington DC, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt lee un discurso de 20 000 palabras (más de dos horas) ante la Cámara de Representantes, pidiéndole que impida el desarrollo de monopolios.

1904: Charles Dillon Perrine descubre en el Observatorio Lick de California Himalia, el satélite irregular más grande de Júpiter.

1906: en España, el gobierno de Segismundo Moret presenta la dimisión. El liberalismo español entra en crisis.

1910: en el Salón del Automóvil de París (Francia), Georges Claude muestra por primera vez las luces de neón.

1912: en Buenos Aires (Argentina), el niño Cayetano Santos Godino (el Petiso Orejudo, 1896-1944) mata a su cuarta y última víctima, un niño de tres años. Será descubierto y arrestado en la madrugada siguiente.

1912: Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia (la Liga Balcánica) firman el armisticio con el Imperio Otomano, acabando con la Primera Guerra de los Balcanes.

1915: en Francia -en el marco de la Primera Guerra Mundial-, el general Joseph Joffre es nombrado mariscal del ejército.

1916: en Francia, el general Joffre dimite como comandante en jefe del ejército, tras el fracaso de la ofensiva aliada en el Somme.

1938: en Santiago de Chile, se inaugura el Estadio Nacional.

1944: en Grecia, los británicos reprimen una insurrección comunista.

1950: en Corea se retiran las fuerzas de la ONU.

1951: en el canal de Suez (Egipto) suceden duros enfrentamientos entre soldados británicos y egipcios.

1959: se aprueba la actual bandera de Singapur. Seis meses después se independizaría del Imperio británico.

1961: en la finca Asiento, cerca de la localidad cubana de Coliseo, cerca de Jovellanos (en la provincia de Matanzas), bandidos cubanos -en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense- asesinan al campesino Juan Arturo Suárez Valera.

1964: en la Universidad de California en Berkeley, la policía arresta a 800 estudiantes del Movimiento Libertad de Expresión que protestaban contra la Guerra de Vietnam.

1965: lanzamiento de la sonda lunar soviética Luna 8, que falla en su misión de alunizar suavemente.

1966: en Macao se realizan demostraciones antiportuguesas. Al día siguiente se declara el toque de queda.

1966: en un túnel a 830 metros bajo tierra, en el Salmon Site, 15 km al oeste de la localidad de Purvis (estado de Misisipi), a las 6:15 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Sterling, de 0,38 kt. Es la bomba n.º 485 de las 1.129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1967: en Sudáfrica, el equipo del cirujano Christiaan Barnard realiza el primer trasplante de corazón de la historia, en la Universidad de Ciudad de El Cabo.

1969: en Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprueba el «plan de paz» del presidente Richard Nixon para Vietnam.

1972: en Estados Unidos, la banda de rock Deep Purple comienza a grabar el disco Machine head, uno de los discos más influyentes del rock duro.

1973: en el programa Pioneer, la nave Pioneer 10 envía las primeras imágenes de Júpiter.

1976: en Jamaica, Bob Marley sufre un intento de asesinato. Le disparan dos veces, pero él tocará un recital dos días después.

1977: en Sevilla se inician las reuniones para la creación de la Junta Preautonómica de Andalucía.

1979: en La Habana (Cuba) se inaugura la primera edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

1982: en Chile, más dirigentes sindicalistas son expulsados del país: Manuel Bustos, Héctor Cuevas y Carlos Poldech. En estos días, el régimen ordena realizar redadas masivas en poblaciones de las comunas de La Cisterna y La Florida, en la capital. La operación obedece a lo que llamaron una limpieza.

1984: en República Dominicana se crea la provincia de Hato Mayor, constituida por los municipios de Hato Mayor del Rey (que se designa como capital provincial), Sabana de la Mar y El Valle

1989: en Malta, George H. W. Bush y Mijaíl Gorbachov dan por terminada la Guerra Fría.

1992: en España, el petrolero Mar Egeo naufraga frente a la costa de La Coruña, provocando un desastre ecológico de gran magnitud.

1992: Neil Papworth, un ingeniero de pruebas en el Sema Group, utiliza una computadora personal para enviar el primer mensaje de texto a Richard Jarvis, de Vodafone. El texto del mensaje fue "Feliz Navidad".

1994: en Japón, Sony lanza su primera videoconsola, la PlayStation, que fue la más exitosa de su generación.

2001: en Argentina, el presidente Fernando de la Rúa impone el Corralito (la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros).

2003: el avión Honda HA-420 HondaJet realiza su primer vuelo.

2006: en Venezuela, en las elecciones presidenciales es reelecto Hugo Chávez.

2006: en Fiyi se perpetra el golpe de Estado de 2006.

2007: en Australia asume como primer ministro el líder del partido laborista Kevin Rudd.

2008: en Azpeitia (Guipúzcoa), la banda terrorista ETA asesina con varios disparos al empresario Ignacio Uria Mendizábal.

2010: en España tiene lugar una huelga sorpresa de controladores del tráfico aéreo, que paralizan todo el espacio aéreo nacional.

2011: en Venezuela, nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

2017: en Bolivia, se desarrollaron las Elecciones Judiciales en todos los sectores del poder judicial, donde se destacó el voto nulo con un 51.32% en Consejo de Magistratura.