¿Dónde es festivo el 3 de noviembre? Las cuatro comunidades con puente de tres días

El Día de Todos los Santos se celebra cada año el 1 de noviembre y este 2025 cae en sábado. Al tratarse de un festivo de carácter obligatorio, la fecha no se mueve del calendario laboral. Sin embargo, el lunes 3 de noviembre no habrá clase en parte del territorio español: el calendario escolar de cuatro comunidades autónomas permitirá un puente de tres días para su alumnado: Madrid, Asturias, Aragón y Galicia.

La situación genera una duda razonable entre muchas personas y familias con hijos en edad escolar. ¿Significa eso que el 3 de noviembre será festivo para todo el mundo? La respuesta es no. Aunque algunas administraciones educativas han declarado ese lunes como día no lectivo, el lunes posterior a Todos los Santos no figura como día no laborable a nivel general.

Después de que el festivo del Día de la Hispanidad se trasladase al lunes en algunas comunidades autónomas, podía esperarse un movimiento similar con el 1 de noviembre. Pero el caso no es el mismo. En esta ocasión, el 1 de noviembre sigue fijado en sábado y no pasa al lunes 3 de noviembre. Aun así, en cuatro comunidades autónomas el calendario escolar recoge un descanso adicional que, en la práctica, concede a su alumnado un fin de semana largo de sábado, domingo y lunes. Estas son: Madrid, Asturias, Aragón y Galicia.

Por qué no se traslada el Día de Todos los Santos

El motivo principal está en la naturaleza jurídica del 1 de noviembre. Igual que ocurre con otras fechas señaladas del calendario, el Día de Todos los Santos es un festivo obligatorio. Eso implica que no puede moverse libremente de jornada, incluso aunque caiga en sábado.

Este tratamiento es el mismo que reciben otras festividades reconocidas y que, del mismo modo, tampoco se pueden desplazar a conveniencia de cada territorio:

Navidad

Año Nuevo

Viernes Santo

Día del Trabajador

Asunción de la Virgen

Día de la Constitución

Inmaculada Concepción

En todos estos casos, las fechas permanecen donde están. Si una de estas celebraciones cae en sábado, no se traslada automáticamente al lunes siguiente. El Día de Todos los Santos entra en esa misma categoría.

Qué pasa entonces con el lunes 3 de noviembre

El calendario laboral ordinario no marca el lunes 3 de noviembre como día no laborable. Así, para la mayoría de las personas trabajadoras, el lunes será una jornada laboral normal.

Otra cosa distinta es el ámbito educativo. Varias comunidades han optado por declarar esa jornada como día no lectivo. De esta manera, el alumnado de esos territorios disfrutará de un puente de tres días que va del sábado 1 al lunes 3. En total son cuatro comunidades autónomas las que se acogen a este esquema.

Este escenario provoca una casuística llamativa: habrá hogares donde las y los menores no tengan clase pero los adultos sí tengan que trabajar. Por decirlo de otro modo, el lunes 3 de noviembre funcionará como un día intermedio entre festivo escolar y jornada laboral ordinaria.

Dudas frecuentes sobre el puente

Conviene aclarar varios puntos clave que se derivan de esta situación:

El 1 de noviembre sigue siendo festivo.

sigue siendo festivo. El 3 de noviembre no se reconoce como festivo general.

no se reconoce como festivo general. Solo en determinadas comunidades autónomas se declara el lunes 3 como no lectivo, lo que genera un puente de tres días en el ámbito escolar.

en el ámbito escolar. Esta decisión educativa no supone que el 3 de noviembre se convierta automáticamente en festivo laboral.

Por otra parte, la confusión se ha visto alimentada por el precedente del Día de la Hispanidad, que en algunas comunidades autónomas se trasladó al lunes. No obstante, en el caso del Día de Todos los Santos, la normativa lo considera una fecha inamovible.

¿Habrá más puentes así?

La experiencia de este noviembre deja una pregunta abierta que muchas familias ya se hacen: ¿volverá a repetirse un puente diferencial entre calendario laboral y calendario escolar cuando una festividad caiga en sábado? La respuesta dependerá de cómo programe cada año cada comunidad autónoma sus días no lectivos dentro del curso escolar.

En cualquier caso, para este año concreto, la foto fija es clara: el 1 de noviembre se mantiene en sábado como festivo obligatorio, el lunes 3 de noviembre no figura como festivo laboral general y, aun así, cuatro comunidades autónomas encadenarán sábado, domingo y lunes sin clases.