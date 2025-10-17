¿Qué santo se celebra hoy, 17 de octubre?

San Ignacio de Antioquia, en un óleo sobre tabla realizado por el pintor Juan de Juanes en el siglo XVI

En el calendario litúrgico, el 17 de octubre se conmemora a San Ignacio de Antioquía, una figura que vincula el primer siglo del cristianismo con el pulso vivo de la Iglesia primitiva. Discípulo de San Pablo y de San Juan, fue un claro defensor de la unidad eclesial y el primero en utilizar el adjetivo "católica" (universal) para referirse a la Iglesia.

De esta forma, un día más, se celebra la vida y canonización de una importante figura de la historia cristiana. Y no solo eso. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2024), un total de 88.605 personas en España con el nombre de Ignacio festejan su santo. Además, el santoral de este día también homenajea a San Florencio de Orange y San Juan Eremita de Licópolis, entre otros.

¿Quién fue San Ignacio de Antioquía?

San Ignacio de Antioquía fue el segundo sucesor de San Pedro en el gobierno de la Iglesia de Antioquía y representa más que un nombre en el almanaque. Esta efeméride simboliza la tensión entre la fidelidad y la presión del mundo, pues se mantuvo firme a sus creencias a pesar de las adversidades.

El conocimiento de su figura viene sobre todo de las siete cartas que redactó en el transcurso de unas pocas semanas, mientras lo trasladaban de Siria a Roma para su ejecución debido a su condición de ciudadano romano. Cada una de ellas, estaba dirigida a las diferentes iglesias cristianas, con ánimo de orientarlas y fortalecer su fe en Cristo. Por ello, es considerado un mártir del cristianismo.

En la actualidad, su repercusión en la Iglesia católica está abierta a debate y una parte de la investigación ignaciana se centra en esclarecer la relación entre estos escritos y los evangelios. Sea como sea, todavía se desconoce la información relativa a su vida temprana.

¿Qué santos se celebran el 17 de octubre?

Además, el 17 de octubre es también una efeméride señalada por la celebración de otros santos y beatos, como San Dulcidio de Agen, San isidoro de Gagelín o la Beata Tarsila Córdoba Belda. A continuación, vemos la lista completa del santoral de hoy: