Falta de recogimiento

Hace muchos años que el público toma la Catedral como una plaza pública la tarde de primer lunes de cuaresma. No es de recibo que el personal pase del rezo de las estaciones, que pareciera quedar reservado para los que se encuentran en torno a la cruz de guía de turno. Es así de siempre, al menos desde que el ejercicio piadoso tiene lugar en el interior del templo metropolitano, y no se logra que el ambiente sea de recogimiento. No será porque el Consejo no se esfuerza en realizar el librillo para seguir el acto. La gente va y viene, monta chascarrillos y tertulias, eleva la voz... Hay más silencio en la calle, sobre todo en el regreso nocturno, que en la Catedral. Con tanto vía crucis habrá que recordar el sentido del acto. No es una procesión sin más. Y eso que el público del lunes era de la causa. Absolutamente de la causa. O eso creemos tener claro.