¿Son realmente las maletas rojas las primeras en entrar en la bodega del avión?

Los usuarios de redes sociales, especialmente de aquellas de contenidos cortos como son TikTok, los Reels de Instagram o los YouTube Shorts, seguramente hayan podido ver muchos vídeos de trucos de viajes o que buscan dar explicaciones a cómo funcionan medios de transporte. Entre algunos que se han hecho virales se encuentran vídeos que hablan de que las maletas rojas son las primeras en entrar en la bodega del avión. Aunque esto no es cierto, según explica una azafata de vuelo.

Las maletas rojas y los vídeos virales de altos vuelos

La creadora de contenido y azafata, Barbiebac, publicó un vídeo desmintiendo y explicando varios vídeos virales relacionados con equipajes y aviones. Entre ellos el mito que habla de que las maletas rojas son las primeras en ser colocadas en las bodegas.

En su vídeo enseña un TikTok en el que supuestamente explican el motivo por el que las maletas rojas "van primero" y en el que se ve a un hombre cargando primero todas las maletas de este color en el avión, para luego subir el resto del equipaje de los pasajeros.

Desde su punto de vista, la creadora de contenido considera que el autor original del vídeo ha colocado las maletas de esta forma porque sospecha que puede ayudar a que su publicación se viralice y no porque sea un procedimiento habitual en las aerolíneas u obedezca a alguna lógica más allá de esto. Y parece conseguir su objetivo.

La creadora apoya su teoría en que en otros vídeos del mismo hombre, ya que el orden que sigue para colocar el equipaje es distinto y no parece seguir un patrón y que en ellos también sale haciendo flexiones o ejercicio que puede ayudar a que sus vídeos sean más vistos. Además, señala que en el vídeo original no habla de maletas rojas, sino de cómo cargar el equipaje en la bodega, por lo que destaca que "si se hace viral o no también depende del tipo de título".

Aprovecha también para desmentir algunas teorías que usuarios habían dejado en comentarios para intentar explicar que lleva a colocar las maletas rojas primero y si esto puede ofrecer alguna ventaja o tener algún motivo. Por ejemplo, uno de los comentarios sugiere que se hace para que en caso de accidente se mantenga lejos de la caja negra (que en realidad no tiene ese color) y así no se confundan, algo que para la azafata sencillamente no tiene sentido. Por otra parte, una persona sugería que sirvan de contraste para que no se queden las maletas de color oscuro al fondo y no se olviden alguna al retirar el equipaje del avión, aunque Barbiebac explica que no es el procedimiento habitual de las aerolíneas. Por lo que comprarse una maleta roja no tiene ninguna ventaja respecto a una de otro color, como sugieren algunos vídeos virales.