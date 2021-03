¿Imposiciones?

ESTÁN las tertulias con el runrún propio del tardocartelismo. ¿Será verdad que los señores del Consejo impusieron, sugirieron o pidieron al autor que ninguna imagen presidiera el anuncio oficial de la Semana Santa? La causa sería que al no haber pasos en la calle, no debía apostarse por ninguna imagen en particular. ¡Menuda tontería la del Consejo! Cuánto miramiento para el cartel y que poco para el pregón en este 2021. Dejen al autor libertad a la hora de crear. A ver si son capaces de sugerirle al pregonero algo para el año próximo, después de que lo nombre por tercera vez. Qué cosas más grandes estamos viendo este año de vacío. Otro día hablamos del tinglado de las exposiciones, o mejor dicho del peligroso desorden que se aprecia en alguna muestra. Ay,que pase la pandemia pronto.