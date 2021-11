Luz de diciembre para la Virgen de los Reyes

En privado se reconoce cierta inquietud sobre el asunto. La Virgen de los Reyes saldrá la tarde del 7 de diciembre en procesión extraordinaria. Y la mayor parte del recorrido la hará sin la luz del sol. Resultará una procesión nocturna en la práctica. Todos saben que el paso de palio de tumbilla no tiene ni candeleros, ni faroles. Está concebido para la procesión matinal del 15 de agosto. O para extraordinarias en meses del año en que los días son largos.

El Cabildo no le ha dado mayor importancia a la cuestión, pero sí lo han hecho muchos cofrades. Unos dicen que así se podrán disfrutar de estampas nunca vividas, otros que se podrían haber tomado algunas medidas. El diseño del paso no deja tampoco muchas opciones. La peana es enorme y, si acaso, cabrían algunos faroles. Pero poco más. Ahora hay quien considera que se debería haber apostado quizás por la mañana del 8 de diciembre.

Está claro que las tertulias tienen material para el análisis con esta procesión extraordinaria. La Patrona no sólo llegará a la Plaza Nueva con la noche cerrada, sino que hará un recorrido marcado por la decoración navideña. Una combinación insólita.

Está asegurada la presencia masiva de público. El horario y el ambiente festivo de las calles hará que la participación sea muy importante. Eso es fundamental, porque la última vez que la Virgen salió fuera de fecha (ocurrió en 2013 con ocasión del Año de la Fe) hubo un bajonazo de gente al ser un domingo de mayo de fuerte calor.

La tarde del 7 de diciembre es una fecha “poco cofradiera”, como se destaca en algunos conciliábulos, los mismos en los que se apunta también a la conveniencia de que el Cabildo se deje asesorar en materia de procesiones por quienes más saben. ¿Y quiénes son? Los cofrades. Si la Iglesia tiene sus doctores, las cofradías, cómo no, cuentan con los suyos.

Recuerden, por ejemplo, cómo acertó el Cabildo Catedral cuando en su día delegó en las cofradías el montaje de la mayoría de los pasos de la procesión del Corpus. Anteriormente presentaban una estética más pobre, mucho menos cuidada. El Cabildo tiene un buen equipo de reconocidos cofrades que se afanan los días de procesión como el Jueves de Corpus y el 15 de agosto. ¿Por qué no se les ha preguntado? Y no digamos en este caso la asociación de devotos. Todos, no hay duda, harán lo posible para que la procesión sea un éxito, aunque preocupe esa noche cerrada... con la luz laica de la decoración navideña. Y la foto de la Avenida tomada por el público está garantizada.

La Esperanza de Morillas, la que nunca falla

Como el primer puesto de castañas del que sale humo como si fueran de los incensarios de la Concepción, como el primer bocado a un polvorón, como el Gordo de Navidad que sale de pronto y aguardas a saber de qué provincia de la España vaciada es el pueblo donde ha tocado. Así llega cada año el calendario del latinista Juan José Morillas, macareno comprometido con su hermandad, fiel devoto de la Virgen, fijo en el atrio en las citas importantes y en la vida cotidiana, de esos cofrades leales a su cofradía pase lo que pase y gobierne quien gobierne. Cada diciembre nos recuerda con su calendario que un nuevo año se aproxima. Y su obsequio es como los ciriales que anuncian la llegada de la Virgen, un momento de expectación por leer la frase en latín que ha elegido como leyenda. Cotidie vivere discere spes est. Y en el tarjetón manuscrito viene la traducción: “La Esperanza es aprender a vivir cada día”. Gracias, canciller.

Los líos con los apellidos

Un cofrade lo advertía el otro día con toda la razón. Ahora hay que pronunciar bien ciertos apellidos, porque dices Saiz y hay quien te pregunta: “¿Manolito? ¿El del Consejo?”. Y hay que aclarar con rapidez: “No hombre, no. Me refiero al arzobispo. Manolo es Sainz. Y ya podría, por cierto, el arzobispo preguntarle muchas cosas, porque le serían de gran utilidad”. Pues lo dicho. Tengan cuidado al pronunciar. No les digo nada como undía sea alcalde el del PP: Sanz. Menudo lío entre Saiz, Saenz y Sanz... Apaguen la luz, que está carísima.

Estampas inéditas

El arzobispo presentó en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla el libro Estampas inéditas (Ediciones Alfar). Se trata de una obra preciosa, de edición muy cuidada, con fotografías de la peculiar Semana Santa que vivimos en 2021, los actos que, en general, se celebraron en el interior de los templos y que nos ofrecieron momentos insólitos. Es una forma hermosa de forjar un recuerdo bonito de un tiempo que nos tocó vivir y en el que renunciamos a tanto. Los beneficios de la venta irán destinados Cáritas.

Encuentros

“Fiscal, café largo, muy largo, el que se tomaron esta semana en el Labradores el pregonero Julio Cuesta y el aspirante a presidente del Consejo, José Félix Romero, que acudió a la cita con algún miembro de su equipo. Te mando la fotografía. Sólo te puedo decir que Julio era el que más hablaba”.

La Candelaria

Qué maravilla disfrutar de nuevo del Señor de la Salud en las andas que estrenó en 2012 y que nos permite verlo tan próximo. Las andas son sencillamente perfectas.

El Lagarto de la Catedral: "Te aseguro, mi querido Fiscal, que don Juan José Asenjo incluyó a monseñor Saiz Meneses en la terna que propuso para la elección del nuevo arzobispo de Sevilla. De los otros dos no tengo ni pajolera idea. Pero ya ves qué bien se llevan el saliente y el entrante"