El azahar en tiempos de pandemia

Te han traído el primer ramillete para perfumar tu estancia, pero no ha sido un pajecillo de librea y galones. El olfato, que es el sentido con más memoria, tiene esta vez una enorme carga de crueldad. Te emborrachas de su fragancia, rememoras momentos y fervores que te consuelan, pero vas directo a la peor resaca. Al despertar de la cogorza verás que no hay Semana Santa, te chocarás con el frío de unos actos bienintencionados que a ti te dicen poco o nada. Sólo el azahar ha sido fiel a su cita. ¡Ya se le podía haber olvidado florecer este año!

Los naranjos son los únicos que forman el cortejo. Te los encuentras, respiras hondo y... no hay nada. ¿Qué quieren que les diga? Sí, muchos tendrán claro que mejor mirar estos árboles que algunos carteles dignos de la galería de los horrores.Mejor venerar a las imágenes que no se pueden besar. Mejor contemplar de cerca a los romanos de la Amargura en el Casino de la Exposición que no verlos en todo un año. ¡Encuentre consuelo quien lo busque en la agenda fría de la cuaresma! Tal vez los niños sean quienes más necesiten de esta oferta, porque han de crecer con dos años sin Semana Santa, amar la fiesta que poco han vivido, y descubrirla por cuanto oyen o leen, no porque lo que ven. Al menos pueden oler el azahar, como pueden quemar incienso en casa. Pueden descubrir que el mejor olor tanto en el templo como en los hogares es el que queda una vez que se han apagado los carboncillos.

Pero tendrán que esperar para vivir una bulla, aprender el callejero de la ciudad a la búsqueda de cofradías o sufrir de nazareno. Porque de nazareno se sufre, pero casi nadie lo cuenta. Llueva este año todo lo que tenga que llover en Semana Santa porque exigimos con el corazón de niños una suma de Semanas Santas de calor y libres de amenazas, como aquellas de principios de los años 90 que generaron el famoso boom. Unas Semanas Santas para que muchos descubran tantas cosas que les han sido vedadas estos años: la primera vez de nazareno, la primera cerveza entre paso y paso, el primer retorno a casa con los pies doloridos... Sólo cuando hueles el azahar de este 2021 te das cuenta de tantas cosas que no vivirás porque sencillamente no hay Semana Santa en la calle. Entonces es cuando valoras todo lo que sucede por el mero hecho de que salga la cofradía, la de acontecimientos particulares, ritos, costumbres y liturgias que se dejan de hacer y que sólo el sevillano sabe valorar en su medida.

Pierde la economía, sí. Pero se pierden muchísimas vivencias de gran hermosura que son imposibles de valorar con una cantidad, porque sencillamente son incalculables. La de 2020 fue la del vacío. La de 2021 será la del frío... con derecho a consuelo.

Ha salido el azahar, hemos probado las torrijas. Pero no hemos sacado la túnica, ni comprobado la punta del capirote, ni revisadas las correas del esparto. Ninguna exposición me permitirá vivir algo parecido. Lo siento. Las hojas verdes del ramillete del azahar son esta vez lo más importante. Verde esperanza.

Las bodas de plata de un hermano de oro

Dicen que sueña con todas las iglesias de Sevilla accesibles. Le encantan los besamanos y besapies, pero demasiadas veces tiene que quedarse en las puertas. Solo por gente como Pablo Albertos y otros detalles de humanidad, cariño y acogimiento, tienen sentido las hermandades, que muchas veces no son conscientes de la fuerza que tienen para dar calor, recibir al que busca posada o llevar consuelo al enfermo o al moribundo. Albertos ha cumplido nada menos que veinticinco años de fidelidad a su querida Hermandad del Dulce Nombre, donde le dejan salir con la silla de ruedas que necesita por su discapacidad. Hace unos años leímos el perfil que le escribió con todo cariño José Luis Trujillo en el boletín oficial de la corporación. Y el otro día nos enteramos de sus bodas de plata como hermano, una de esas buenas noticias que se cuelan entre tanto chascarrillo cofradiero. Qué bien lo hacen las cofradías cuando quieren. No conozco otras instituciones con esa virtud, quizás porque concentran como ninguna valores difícilmente apreciables en otras entidades. Pablo dice que le gustaría visitar más veces su cofradía. ¡Pero si tú eres la mejor versión de la hermandad, querido Pablo! Relacionamos las cofradías con las personas. Y el Dulce Nombre eres tú, Pablo.

Continúa el feísmo

Nos merecemos ya un descanso después del mes que llevamos soportando auténticos horrores con los carteles semanasanteros de toda España. Algunos provocan risa, por no decir lágrimas. La pandemia ha afectado demasiado a los artistas y creativos. En fotografías no hemos tenido mejor suerte. Salvo honrosas excepciones, que las ha habido, no corren buenos tiempos para la cartelería, marcada por el féismo, el mal gusto y el absoluto despropósito.

El Cachorro

¡Ya hay fecha para votar! El Arzobispado dejará que se celebren las elecciones el 22 de junio si se cumplen las condiciones mínimas de seguridad.

José Antonio Zamora

El fotógrafo está deleitando a sus seguidores en la red social Facebook con algunos de sus trabajos de Semana Santa. ¡Qué hermosura de imágenes! El otro día publicó una del Valle en la Catedral digna de cartel oficial de la Semana Santa. No sería la primera vez que una foto de este profesional sirve como anuncio oficial.

Más de redes

Quien sigue enseñándonos en Facebook cosas interesantes y curiosas de la historia de la Macarena es Santiago Álvarez. ¿Sabían que la hermandad estuvo representada en Roma en la toma de posesión de Segura como nuevo cardenal? ¿Sabían cuándo dejó el paso de Virgen de tener manigueteros? ¿Y que la hermandad ayudó a edificar el monumento al Sagrado Corazón? Muy recomendable seguir el perfil de Álvarez.

La ruta de las torrijas

Las de Rufino ganan puntos. La presidenta del Senado las probó el pasado viernes.

El Lagarto de la Catedral: "Cuentan, mi querido Fiscal, que el nombramiento del nuevo arzobispo se retrasa porque el elegido ha tenido que trabajar mucho en la preparación del viaje de Francisco a Irak. Además, en la Santa Sede todos los esfuerzos han estado concentrados en ese periplo. Es lógico, ¿no?"