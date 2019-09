El ejemplo de la Piedad

Resulta tremendamente curioso cómo algunos se rasgan las vestiduras porque las fotografías de imágenes que han sido restauradas con cargo al erario sean de acceso público. Más que público, han estado accesibles para los que sabían orientarse. Por el humo se sabe dónde está el fuego hasta en Internet. Nunca fueron secretas, sólo había que saber buscarlas. Y no pocas veces las propias cofradías las han publicado. ¿Recuerdan el Cristo de la Fundación con los clavos dentro? Preciosa aquella exposición en el antiguo convento de la calle Santiago. ¿Y las célebres fotos del Señor del Gran Poder en el anuario oficial de la Hermandad, cuando lo vimos tratado por los hermanos Cruz Solís en el singular hospital que se montó en las dependencias del Tesoro? O el Estado nos ha enseñado durante estos años al Cristo de la Buena Muerte, al de la Expiración del Museo y otras imágenes, o han sido las propias corporaciones. Qué ejemplo dio Pablo VI en 1972 cuando publicó las fotografías de la Piedad de Miguel Ángel tras sufrir una agresión que consistió en quince martillazos que le propinó Laszlo Toth al grito de “¡Soy Jesucristo, soy Jesucristo y he regresado de la muerte!”.

No olviden que hasta se ha publicado la fotografía del Gran Poder sin un brazo. Los jirones de Dios. No pasó nada. La clave, como todo, está en el enfoque. Y en tener la foto, claro, que en esta ocasión no estaba al alcance de cualquiera.

Pero de las restauraciones efectuadas en Madrid con fondos del Estado hace tiempo que hay suficientes facilidades para acceder a todos los informes completos. ¿A cuento de qué se produjo la farfolla? Si hace 50 años fue Pablo VI el que no quiso ocultar al mundo una agresión que provocó el refuerzo de los sistemas de seguridad, a cuento de qué nos vamos a escandalizar por la radiografía de la espalda de un crucificado. El enfoque, el tratamiento, el contexto. En definitiva, el uso que se haga de las imágenes es lo fundamental, no las imágenes en sí mismas. Y para proteger esas imágenes ya tienen suficientes herramientas las hermandades. Pero, por favor, no culpen a Pedro Sánchez, al que se le podrá culpar de mucho y con razón, porque suena a chiste.

A lo mejor el peor uso que se puede hacer de las imágenes es sacarlas tantas veces a la calle fuera de temporada hasta provocar un hartazgo. El enemigo dentro, siempre.

Dos viejos conocidos en el Polígono Sur

Andaba Jaime Bretón en su recorrido por el Polígono Sur, como corresponde a su condición de comisionado, cuando se encontró con Maruja Vilches, que lleva años entregada al proyecto Fraternitas que el Consejo de Hermandades promueve en uno de los barrios más degradados de España. Bretón fue delegado de Fiestas Mayores hace mucho tiempo, cuando era conocido como el niño Bretón en la Sevilla de los años 90. Y Maruja formó parte del reducido grupo de primeras mujeres nazarenas de la Semana Santa de Sevilla, en aquel inolvidable Martes Santo en las filas de los Javieres, la cofradía de la que llegó a ser hermana mayor, la primera única y hasta ahora. Vilches le pone pasión a su labor por los más desfavorecidos en el Polígono. Se han juntado dos buenos por la causa. Dos trabajan y ríen juntos donde más falta hace de toda la ciudad.

Justo recuerdo

Con la salida del Cristo de la Sed por los 50 años de la fundación de la hermandad, es justo recordar al único fundador que queda vivo. Se trata de Juan Antonio Cuevas Muñoz, maestro de profesión, vecino del barrio, cofrade de pro que también tuvo que ver en el impulso a la Hermandad del Rocío de la calle Santiago. Gran conocedor de la Iglesia de Sevilla, documentalista, amante del cine... Fue muy amigo de Luis Álvarez Duarte y lo es de Dubé de Luque, los autores del crucificado y de la Virgen, respectivamente. Cuevas estuvo en el encargo de ambas imágenes. ¡Cuánto tuvo que ver en que la advocación de la Virgen fuera Consolación Madre de la Iglesia! ¡Cuánto en el diseño sobrio del primer paso de Cristo!

Almuerzo

Antonio Santiago participó el viernes de un animado almuerzo convocado por José Miralles Fedriani al que también asistieron los hermanos Delgado, el pintor Ricardo Suárez, el catedrático Manuel Marchena, el abogado Pedro Molina y el también abogado y pregonero de la Semana Santa de Huelva, Manuel Jesús Rodríguez. Dicen que Santiago está rejuvenecido y con mucha vitalidad, sobre todo tras conseguir el martillo del palio del Subterráneo.

Buen estilo

El que ha mostrado la Hermandad de San Bernardo con motivo del 350 aniversario de la hechura del Cristo de la Salud. Ha preparado una serie de actos del 3 al 6 de octubre. Una mesa redonda, una vigilia, una función presidida por el obispo auxiliar y un besapies extraordinario. El Cristo es una obra atribuida a Andrés Cansino. Se encargó para presidir el Oratorio de la Santa y Venerable Escuela de Cristo, ubicada en la antigua calle de los Colcheros.

El lagarto de la Catedral

"Te puedo avanzar, mi siempre inquieto Fiscal, que el señor arzobispo podría estar en el palco del Sevilla F. C. con motivo del partido contra el Atlético de Madrid, del que es seguidor, que se disputará el próximo 3 de noviembre. Lo esperan con los brazos abiertos"