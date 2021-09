El éxito de la Pastora y la curiosidad de la procesión más esperada

Así deberá ser a partir de ahora y por un tiempo indeterminado. La procesión del pasado domingo de la Divina Pastora fue un éxito, como se refleja en el informe oficial. Todos los ojos estaban puestos en la calle Amparo porque era la primera con costaleros y música. El calendario quiso que así fuera. Lean cuanto se dice de los costaleros: “El jueves se procedió, con citación previa y cuidada organización, a la igualá de dos cuadrillas completas y posterior retranqueo del paso del almacén a la capilla. En este acto el capataz, don Antonio Santiago, informó con todo detalle de cómo se procedería en la salida procesional. Puntos a destacar fueron: el uso de la mascarilla debajo del paso, la obligación de realizar una prueba de antígenos previo a la salida y el funcionamiento de los relevos”.

Y continúa el informe sobre el día de la procesión: “El día 19 fueron citados a las 16:00 horas. A las 17:30 aproximadamente se tenían los resultados de las pruebas de antígenos, resultando todas ellas negativas, con lo que se procedió a la organización de las cuadrillas, quedando en el lugar donde se realizaron las pruebas (patio del Centro de Participación Activa de Mayores Casco Antiguo) la cuadrilla de salida. El resto de costaleros abandonaron las dependencias para evitar aglomeraciones. Durante el recorrido, se establecieron distintos puntos de abastecimiento de agua fresca, en botellas pequeñas, para atender a los costaleros”.

La actitud de los devotos

Sobre el público se informa de lo siguiente: “Si bien esta cuestión excede la responsabilidad de la hermandad, sí es digno de mención. Los fieles devotos, así como el público en general, observaron un comportamiento ejemplar, respetando en todo momento las normas sanitarias, con respecto al uso de mascarillas, así como manteniendo, en la medida de lo posible, las distancias, teniendo en cuenta la dificultad que suponía para ello la asistencia masiva de personas en todos los enclaves del itinerario”.La hermandad duplicó los auxiliares: “El grupo de auxiliares estuvo compuesto por 12 personas, repartidas desde delante de la banda hasta detrás del carro. Las personas de delante de la banda y tras del carro, tenían comunicación directa con el diputado mayor de gobierno, a fin de procurar adecuar el paso de la procesión en función de las bolsas de personas para así poder atender, en función de la masificación de la calle, el cortejo en el caso de la parte delantera. De igual forma, desde el final del cortejo, se podía verificar que no existía ningún problema en la evacuación de las personas al concluir el paso de la cofradía, evacuación que se podía observar que se realizaba correctamente”.

Los auxiliares

Y continúa: “El resto de auxiliares dentro del cortejo, estuvieron durante todo el recorrido atendiendo las necesidades de los participantes, especialmente facilitando botellas de agua mineral fría. Todos ellos actuaron con gran celo en sus funciones colaborando para que el cortejo mantuviese distancia entre los componentes, junto con la petición al público, en los momentos de mayor masificación, para que colaborase para dejar expedito el paso”.

Como curiosidad, el informe revela que un templo no se abrió, lo que sorprendió a la hermandad: “Las iglesias de San Juan de la Palma, Monasterio del Espíritu Santo, San Marcos, Santa Marina y Montesión abrieron sus puertas al paso de Nuestra Madre, no haciéndolo la parroquia de Omnium Sanctorum, desconociéndose los motivos por los cuales no fue recibida la Virgen”.