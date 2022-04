El éxito de la Semana Santa intervenida

Terminó la Semana Santa del reencuentro con dos días marcados por la lluvia, un éxito de seguridad en la Madrugada y un balance en la calle de mucho público –sobre todo en la segunda mitad en la que estaba garantizado el buen tiempo– que sigue generando problemas por la pérdida del saber estar en la calle, del saber acompañar a las cofradías y del saber respetar al nazareno. Probablemente es que persiste el mismo problema que hasta 2019:la mala educación de los tiempos que corren, muy lejos de cuanto narra Núñez de Herrera en sus célebres pasajes de cofrades y tabernas, afectan a la Semana Santa como a cualquier noche de fin de semana. Hemos visto mucho consumo de alcohol, muchísimo. Se entiende que el Ayuntamiento aplicara de nuevo y con más intensidad la denominada ley seca en la Madrugada, lo que confirma cuanto decimos. Las autoridades han percibido claramente que uno de los problemas de la Semana Santa es el consumo de alcohol a edades muy precoces. La crisis comenzada en 2000, con aquella primera Madrugada rota, ha terminado por confirmar lo que referimos. Aquella no fue culpa del consumo de bebida en la vía pública, pero esta práctica sí se ha convertido en un problema serio que este año se ha atajado afectando la restricción total incluso a las barras de los bares de los clubes privados que tienen su sede en la carrera oficial. En una de ellas se vendió el Domingo de Ramos todo el alcohol existente, de tal forma que hubo que reponer grandes cantidades el Lunes Santo. Ha habido bares que se quedaron el Martes Santo sin alcohol. Tarde sin pasos, tardes de vasos. Todo esto sirve para concluir que el Ayuntamiento ha acertado de plano al repetir la ley seca.

Horarios

Cuestión secundaria y para cofrades con las tardes libres es la de los horarios e itinerarios. Aquí cabe una sola mención. El Miércoles Santo fue un desastre, por lo que urge que los responsables se pongan manos a la obra. Las Siete Palabras sufrió un bloqueo indigno. ¡Han tenido tres años para estudiar la situación! Reúnanse rápido, con la mala experiencia aún en caliente, y saquen conclusiones. Sobre todo porque la noche del Miércoles al Jueves comienza a ser una antesala del peor concepto de Madrugada. El eje Salvador-Cuna adquiere un ambiente impropio para el paso de una cofradía. Será que al día siguiente es fiesta por lo que se encanallan esas horas. Pero hay delegados en la materia como para buscar alternativas más allá de lucir trajes y chaqués. Ahí hay un punto negro que exige soluciones. Tiempo hay para ello. Por lo demás, nada digno de mención. Los retrasos que ha habido no han supuesto riesgos para la seguridad que es lo más importante.

Arzobispo

La autoridad eclesiástica se ha volcado a la hora de dar calor a las cofradías. No se le puede pedir más a monseñor Saiz, activo e inteligente tuitero. Ha estado en el palquillo, en la Catedral y en las visitas matinales a los templos, más allá, por supuesto, de la misa crismal y de los santos oficios. Con amabilidad, sonrisa y paciencia. En la Madrugada atendió al Nuncio en España, monseñor Bernardito Auza, el hombre de confianza del papa Francisco en España. Muestra interés por conocer y querer a las cofradías. Y lo hace con naturalidad, generosidad y en tiempo récord. Ha sido una Semana Santa con muchos políticos en torno a los pasos. Ya lo fue en 2021 en el interior de los templos. La religiosidad popular es un filón para quienes buscan eso: popularidad. La izquierda radical ha estado ausente. Solo está presente cuando gobierna y porque no le queda más remedio. El PP, Vox y Ciudadanos se han volcado, sobre todo a la hora de difundir sus presencias en las redes sociales.

Medidas

Las vallas y los aforamientos han sido un éxito. No nos engañemos, no estamos preparados para otra cosa. No son ya los años 70 y 80 de la pasada centuria. Al menos se podía circular con comodidad por la Cuesta del Bacalao cuando así se deseaba, que no es poco, cuando esa zona era siempre un verdadero tapón. Los bares han hecho su agosto. En algunos tuvo que intervenir la Policía Local por las mañanas para recordar la prohibición de sacar vidrio a la calle. Las incidencias no han pasado de infartos y alguna pelea, lo que siempre ocurría cuando los años en que sólo era necesario el Plan Trabajadera, antes de que existiera el Cecop. El alcalde, Antonio Muñoz, se ha dado verdaderos baños de masas en las cofradías, donde lo tiene por ganar a poco que no meta la pata, pues el gobierno de Espadas con el edil Cabrera le ha dejado el terreno bien abonado. El senador Sanz, candidato a la Alcaldía por el PP, no ha parado tampoco, pero con un perfil más discreto al que necesariamente deberá ir dando más bombo. Aún es pronto. Vox ha llenado los templos con sus ramos con la bandera de España. Y Pimentel, portavoz de Ciudadanos, no ha tenido que hacer nada especial estos días porque ya de por sí forma parte del paisaje desde niño.

Música

Un éxito la banda tras el paso de misterio de la Quinta Angustia. Quizás se comprenda a quienes creen que ya sobran los cantores, pero a nosotros no. Nos gusta todo. Evitable la Virgen del Valle sin palio, porque las cosas tienen su significado. Demasiadas marchas nuevas difíciles de digerir. Se echa en falta el repertorio clásico. Mucho ruido en las cornetas y tambores que hacen que veamos cada día mejor las agrupaciones musicales de siempre.

Gatos en la barriga

Los de quienes se excedieron con las críticas a las cofradías del Lunes Santo que decidieron salir y refugiarse. Hay mucho aburrimiento, mucha necesidad de ajustar cuentas, mucha adrenalina por liberar, o sabrá Dios qué causas. Falta una buena escuela en las cofradías, porque los grandes líderes y referencias ya no existen. Como en otros órdenes de la vida, los maestros han sido sustituidos por los influencers, los sensibleros o los adalides de lo políticamente correcto. Los grandes sacerdotes y hermanos mayores que enseñaron a muchos a reaccionar, por ejemplo, en días de lluvia ya no son considerados válidos. Ahora manda el foro de turno donde se despelleja, y el anónimo con más 20.000 seguidores. Son mucho peores que las sillitas de los chinos. ¡Mucho peores! Estas sillas, por cierto, parece que han estado más controladas. No han desaparecido en muchos casos por desgracia, pero parece que el descaro a taponar una vía pública desde muy temprano se ha reducido algo. Conste que el uso de estos asientos plegables no es malo en sí, ayuda a muchas personas a soportar una espera, pero sí lo es cuando se hace para privatizar un espacio en primera fila desde mucho antes de que pase una cofradía.

Que nada ni nadie nos prive de tener claro que lo mejor ha sido la recuperación de la Semana Santa, la ausencia de grandes incidentes, el reencuentro con los ritos de cada uno, vernos y cruzarnos de nuevo en las calles, sentir el gozo que siempre genera la religiosidad popular, llevar el calor de las imágenes a quienes están solos o impedidos. Una ciudad con tres años consecutivos sin Semana Santa hubiera sido difícil de sobrellevar. Las autoridades han hecho un gran esfuerzo. Y los grupos políticos de la oposición han estado a la altura. Hay que reconocerlo. Se trataba de una cuestión de ciudad. La gran pena ha sido ese Martes de vacío y ese Lunes accidentado. Pero el cofrade sabe que lluvia está ahí, que siempre juega en contra. La pandemia fue algo nuevo que nos desarboló, pues no ocurría desde 1933 que nos quedáramos sin Semana Santa. Y no hubo dos años sin cofradías en todo el siglo XX, pues en 1932 salió La Estrella.

El tiempo dirá cómo evoluciona esta Semana Santa posterior a la pandemia. Parece que ya estamos escarmentados de los gamberros que quieren asustar en la Madrugada. No picamos ya los anzuelos de provocación, que los hubo. Se pudieron ver muchos agentes de la Policía en la noche de las noches por antonomasia. El ambiente en las primeras horas sigue siendo de inquietud, al igual que el del Domingo de Ramos sigue siendo el de una mezcla a veces llamativa de diversas clases de público muy distintas. Sierpes sigue teniendo el efecto avispero. Pero damos por seguro que no habrá recortes de sillas. El Consejo está más necesitado que nunca de hacer caja. En enero hay elecciones y nadie va a anunciar medidas en contra de las arcas de las cofradías.

Intervenida

Queda claro que así está la Semana Santa con respecto al poder civil. El poder del Cecop es muy elevado. Se confirma la tendencia de los últimos veinte años. Aquella libertad de la que gozaron las cofradías está ya diezmada porque quizás se hizo un abuso de ella. El precio de la seguridad, como tantas veces, es la pérdida de autonomía. La hermandad hace lo que le dicta el Cecop en caso de refugiarse por lluvia. No hay más. Las calles están encendidas cuando salen cofradías de la Madrugada... porque así lo dictan los criterios de seguridad. Y hasta hay nazarenos a los que se le pide el pase de residente para entrar en la carrera oficial para evitar confusiones... por razones de seguridad. El de 2022 es el año del éxito de la Semana Santa intervenida. Las sorpresas se dejan para los exornos florales.