La lluvia y las cofradías tras la pandemia

Lo apuntábamos en esta página al final de la cuaresma. No ha hecho falta que pasen muchos días para constatarlo. La Semana Santa sería –lo es ya– muy distinta tras la pandemia. Dos años huérfanos de cofradías han hecho cambiar muchas cosas y una de ellas es cómo afrontan las hermandades las jornadas de lluvia. Antes de que el Covid llegara a nuestras vidas, con toda probabilidad, muchos cortejos penitenciales no habrían salido a la calle en un día como este Lunes Santo, de cuya inestabilidad meteorológica se venía hablando desde la semana pasada. Antes de 2020, habríamos asistido a un carrusel de cabildos de oficiales de urgencia y peticiones de prórroga desde primera hora del día, a cofradías que corren de inmediato en busca de un refugio y a otras que, sin llover, se quedan en sus templos ante porcentajes de lluvia nada halagüeños. Pero la realidad ahora es bien distinta.

Las cofradías en este Lunes Santo de 2022 se han echado a la calle –especialmente las primeras– sin más demora y sin calibrar mucho las consecuencias que tendría un chaparrón que, finalmente, se ha hecho presente en dos ocasiones. Se acabaron los discursos políticamente correctos sobre la conveniencia de salvaguardar el patrimonio humano de la hermandad. Hasta parecía, en algunos momentos, que la lluvia se había vuelto compatible con las cofradías.

Lo vivido este Lunes Santo, el primero con pasos desde la pandemia, genera un largo debate que ya se ha vivido de forma intensa en los grupos de whatsapp y en las redes sociales, algo que, eso sí, no ha cambiado tras dos años en blanco.

Petalás con regalo

Las que cayeron durante toda la tarde del Domingo de Ramos. Siguen con la misma intensidad de antes de la pandemia. En algunos momentos resultan bellas, pero en otros excesivas, sobre todo cuando no son solo pétalos de flor lo que se lanza desde balcones y azoteas. Sobre el techo de palio de la Virgen de la Hiniesta –una de las cofradías con más sabor y autenticidad de la primera jornada– se pudo ver una lata de Red Bull, que a alguien se le escapó entre el éxtasis del momento o tiró intencionadamente. Por fortuna, no hubo que lamentar daño alguno.

Y hablando de falta de decoro, el que se vivió en las entradas tardías de la Amargura y del Amor, que acumularon 40 minutos de retraso. El ambiente que reinó en el entorno de sus templos no era el más idóneo para estas cofradías.

Representaciones

A la salida de la Virgen del Rosario, de la Hermandad de San Pablo, se pudo escuchar el himno de la Unidad Militar de Emergencias (UME), interpretada por sus efectivos, cuya patrona es la dolorosa que tallara Álvarez Duarte. A estos sones se añadieron los de los Cantores de Híspalis, que cantaron la salve que compuso el recordado Pascual González a esta dolorosa.

El alcalde Antonio Muñoz continúa con su intenso circuito cofradiero. Ayer acudió a la salida de la Hermandad de la Redención en el santuario de los Gitanos. También se encontraba allí la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo; y el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, cuyas dos hijas –de 8 y 9 años– formaban parte del cortejo de la Virgen del Rocío.

Los SMS

A las 12:15. “Pepelu García presidiendo San Pablo sin medalla capitular. Hay que cuidar esos detalles”. A las 16:20. “Lo de las marchas de las agrupaciones musicales tocando por Marvel-Starwars es como para que alguien escriba algo….”. A las 17:15. “Petardazo de las cofradías que han salido. Con las predicciones que había no se podía salir a la calle”. A las 18:10. “No puede exponerse el patrimonio material y personal de las hermandades”. A las 18:49. “Y si, solo es agua, pero así no se puede hacer estación de penitencia”. A las 18:55. “Al Cristo cayéndole los goterones por la cara y los costaleros y la banda jugando a los pasitos. ¿The show must go on?”. A las 20:15: “Te has dado cuenta de la de curitas niños que van este año presidiendo los pasos. Si eso equivale después a llevarse bien con las hermandades.... bienvenidos sean”. A las 21:55. “Entre tanta caos ha pasado desapercibido un gran acierto. Pasión saldrá con túnica bordada el Jueves Santo”.

En los Madriles

Se pudo escuchar ayer en uno de esos programas vespertinos especializados en el mundo del corazón y otras vísceras. Una periodista experta en vidas ajenas y que presume de tener una estrecha relación con Sevilla aseguró que en la jornada de ayer salía la Virgen de la Estrella y que su palio aún conservaba la señal del tiro “que recibió en la guerra”.

Donación

La Virgen de la Angustia ya está enjoyada para un nuevo Martes Santo. Bajo la cotilla luce la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que le donó el abogado y hermano de la corporación Joaquín Moeckel en la pasada función principal.