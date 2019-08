Lo escribió Carlos Herrera para toda España. La fotografía tiene el valor de un artículo editorial. Refleja un cambio de ciclo en un mundillo que los cuenta por siglos. Ya debió ocurrir con los primeros hermanos costaleros o con las primeras mujeres nazarenas. O mucho antes: cuando se estrenó la carrera oficial. Ochenta años hemos tardado en tener una pregonera. Y ese día hubo un ojo fino que supo captar la imagen que refleja el comienzo de un nuevo ciclo: los zapatos femeninos de la firma Nuria Cobo que lucía Charo Padilla y el calzado protocolario de cordones de los señores del Consejo que, por supuesto, vestían de chaqué. Pablo Lastrucci es un joven colaborador de Diario de Sevilla. Disparó la cámara con toda la intención. Y le salió la foto del año, la instantánea del curso si lo prefieren, la que mejor resume este 2019, el año en que el Martes Santo recuperó el sentido original, de la Campana a la Catedral, y en el que la Madrugada se vivió sin sobresaltos.

No se puede tener un apellido más cofradiero que el de este intrépido Lastrucci. Cuando ya no huele a incienso y en la ciudad se gastan las mangas cortas y los sombreros de paja, Pablo quiso solemnizar en pleno verano la entrega de la fotografía del año a su gran protagonista. Lo hizo en formato especial y a lo grande, en el ambiente agradable de un patio del centro de la ciudad, con el frescor de una abundante vegetación y con la correspondiente tertulia de recuerdos de un día ya señalado siempre en la dilatada historia de las cofradías.

Todavía hay quien recuerda perfectamente la etapa en la que el almuerzo posterior al acto del Pregón se celebraba en dos establecimientos: los hombres en el restaurante El Burladero (un grande de la hostelería perdido para siempre) y las señoras en los salones de la planta alta de Ochoa. Al término de la comida, ellos las recogían a ellas para hacer el itinerario de los besamanos. Imaginar unos zapatos de tacón junto al atril del pregonero en aquellos tiempos era sencillamente imposible, al igual que pensar en la mera posibilidad de una mujer vestida de nazarena. Al poco tiempo salieron cinco nazarenas en Los Javieres “a título experimental”, según se anunció. Esa explicación hoy sería censurable. El arzobispo, por cierto, acudió a verlas por la calle Placentines y les dedicó un saludo como muestra de apoyo.

Echar la vista atrás con cierta perspectiva demuestra que todos los cambios llegan con naturalidad al mundo de las cofradías. Cuando menos nos demos cuenta tendremos la primera hermana mayor de una corporación de penitencia y la primera mujer en un cargo general en el Consejo. La evolución es una fotografía que un joven sevillano disparó un Domingo de Pasión y que con las vivencias ya reposadas quiso que la gran protagonista la tuviera para siempre como recuerdo de un día inolvidable.

Nueva marcha

Hay que darle la enhorabuena a Andrés Martín porque su Virgen de la Pastora tendrá nueva marcha. La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla estrenará la composición titulada La Pastora Primitiva el próximo 14 de agosto con motivo del concierto de las vísperas del Día de la Virgen de los Reyes. El acto es a las 21:00 horas a los pies de la Giralda. La marcha es obra de Marcelo Durán López, profesor de composición del Conservatorio de Sevilla, se encuentra dedicada a la titular de la hermandad y a su hermano mayor “como defensor de las hermandades de Gloria de Sevilla”. La marcha, además, también podrá ser escuchada el día 15 durante la procesión de la Patrona. Se ha tratado de un regalo inesperado que aumenta el rico y extenso patrimonio musical de la hermandad que venera a la primera Pastora del mundo.

‘Pasmao’

Todavía no he me recuperado del impacto que me produjo la primera entrega de la información económica del Consejo. Estoy como dijo Guerra: “¡Pasmao!” Cualquier hermandad ofrece más datos en sus correspondientes anuarios y boletines que la institución de la calle San Gregorio, tal como hemos comprobado al releer algunos de ellos estas vacaciones. Tomen nota.

Mensajes comprometedores

Los que algunos destacados dirigentes cofradieros mandan los domingos por la mañana con expresiones no muy afortunadas sobre profesionales de la información. Deberían tener más cautela. Al final todo se sabe. Los pantallazos están a la orden del día. Si son capaces de mantener esas mismas opiniones en todos los foros, nada que objetar, salvo la escasa belleza de algunos términos. Pero mucho nos tememos que no les gustaría saber que sus expresiones desafortunadas han caído en ciertas manos. ¡Ydespués menudos abrazos dan!

Sede gregoriana vacante

Confirmado que el presidente Vélez no estará en la procesión de la Patrona. Su lugar lo ocupará el profesor Roda Peña, vicepresidente de la institución. La verdad es que la belleza de Comillas es difícil de abandonar. Quienes la hemos conocido, lo sabemos. ¡Y cómo se come en Comillas! Esos platos del Adolfo...

El Lagarto de la Catedral: "Mi querido y siempre inquieto Fiscal, te puedo anunciar con alegría que don Juan José está cada vez mejor, no ha hecho falta siquiera la intervención que tenía prevista en un ojo porque la evolución haq sido muy satisfactoria. Así que quedas informado, que sé que te alegrarás"