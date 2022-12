El mejor Belén del Arenal

La Capilla de la Piedad con todo lujo de detalles (lámparas, retablo, paño de altar, estandarte...), el Arco del Postigo hasta con su leve desconchón en el rótulo de la calle Almirantazgo, las puertas características de la plaza de toros, el ultramarinos El Reloj de Arfe, la casa de Tomás de Ybarra con su artística fachada y el perchero del cuelga la túnica del Baratillo y un capirote, El Pali sentado con los brazos reposados en el respaldo de la silla, la capilla de la Pura y Limpia con la Virgen en besamanos, Sor Ángela atenta a la adoración de los magos, los niños taurinos que juegan con el carretón...

Rogelio Gómez Usín ha creado un Belén muy especial y digno de una o más visitas. Se encuentra en la planta baja del número 14 de la calle Tomás de Ybarra. Se puede contemplar desde el zaguán y dejar una limosna para las obras de caridad de su hermandad del Baratillo. Todas las escenas están recreadas en el barrio del Arenal y recogen las devociones de su creador. La Piedad, la Pura y Limpia, los toros y, además, la fundadora de la Compañía de la Cruz.

En el ultramarinos de El Reloj hay un homenaje al primer Trifón, el padre de Rogelio Gómez y abuelo de Rogelio Gómez Usín. Llegó a Sevilla en el 29 y trabajó hasta 1942 en ese comercio regentado entonces por Fernando Ortiz, casado con Carmen Morales, de las Bodegas Morales. No tenían hijos, por lo que trataban como tales a los jóvenes que contrataban.

Los reyes magos son de inconfundible estilo napolitano. En la cuna del Niño Jesús está el escudo del Baratillo. En la sala donde luce el Belén es donde, de hecho, Rogelio y su padre se visten de nazarenos cada Miércoles Santo. Una sala que en tiempos pretéritos fue el comedor de los canónigos de restaurante El Barril, que ocupaba todo el edificio y que habilitaba para los miembros del Cabildo la estancia de acceso más directo.

Un Nacimiento de estas características ha contado con el criterio y la aportación de algunas amistades de su creador, quien prefiere, además, que sus amigos estén presentes de alguna manera. La figura de El Pali es obra del escultor Fernando Aguado. Las de Sor Ángela y un pedigüeño son de Ariel, un cubano con evidentes habilidades artísticas. La escenografía es de Rafael Martínez, de Sanlúcar de Barrameda, y Javier Navarro. El gran marco es de José Antonio Rodríguez Hidalgo.

El Belén es digno de, al menos, una visita pausada. Tanto que no se descarta que se quede durante todo el año.

El congreso que viene

El de 1999 se remató con la coronación de la Estrella que todos recordamos. Fue bonita hasta la procesión de ida a la Catedral, que contó con lluvia en varios momentos. Y no pasó nada. Quizás entonces todavía no estábamos tan condicionados por los porcentajes. ¿El próximo congreso será clausurado con otra coronación? Suena la Virgen del Rocío, de la Hermandad de la Redención, o la Piedad, del Baratillo, que ya está confirmada para 2024 sin fecha específica. Algún miembro del alto claro, por cierto, siempre reitera que no olvidemos a las patronas de los pueblos, pero todo indica, como es lógico, que la imagen escogida será la de la capital.

Reconocimiento

El emérito está imparable. No se descarta que pronto tenga una calle en la ciudad. Bien merecida. Por supuesto será en el casco antiguo. El alcalde está muy por la labor.

Oído

“Si alguno de los dos tiene posibilidades de cardenalato es don José Ángel. Ya, ya sé que ha habido cardenales nombrados cuando ya eran eméritos, pero no creo que ocurra como con don Fernando Sebastián. Y de todos modos nunca olvides la de años que tuvo que esperar don Carlos... ¡Casi 20 desde que fue nombrado arzobispo de Sevilla! Aquí la nueva embajadora lleva ocho meses de trabajo muy intenso. ¿Has probado estos dulces?Hazlo porque en tu Sevilla seguro que no los hay”.

La Macarena

Hoy hay un programa muy especial en Macarena TV. Se anuncian cuatro horas de entrevistas, reportajes, la retransmisión de la función, el debate... Todo en torno a la Virgen en su festividad. Por cierto, la apertura del acto reverencias contó con personas interesadas desde los cinco continentes y un total de 14.644 conexiones.

Ojo al futuro

Interesante la acción del Cristo de Burgos al recurrir a la autoridad civil al sentirse agraviada por el Consejo. Dará que hablar. ¡Cómo evoluciona la Semana Santa!

El Lagarto de la Catedral: "Mi querido e inquieto Fiscal, últimamente me sacas poco por esta página. Roma te absorbe. ¡Vuelve por estos lares! ¿Sabes que don Juan José ya no tiene en su casa las simpáticas cacatúas que tanto te gustaban? No, no les ha pasado nada, ahora las cuidará otras persona"