La propuesta de una procesión magna de las Glorias de Sevilla que ya está en poder del Arzobispado

Las Glorias mueven ficha. Quieren su procesión magna el próximo año. ¿El motivo? El mismo que justifica el Santo Entierro Grande que ya se prepara: la enorme importancia que tuvo para la devoción mariana la restauración del culto católico en Sevilla con la entrada del rey San Fernando en la ciudad, de la que se cumplirán 775 años en 2023. La Hermandad de la Divina Pastora, previa deliberación con muchas hermandades de la sección, ha hecho llegar esta semana el proyecto al Arzobispado, el Ayuntamiento y el Consejo de Cofradías. Se plantea un gran acto central de oración en un lugar destacado, preferentemente la Catedral, aunque se plantean otras posibles ubicaciones, con la participación, por supuesto, de varias advocaciones marianas. El cortejo tendría una composición y estética similares al de la procesión del Corpus. Y el recorrido común podría comenzar en la Plaza de San Francisco para, posteriormente, regresar cada una a su templo por sus respectivos itinerarios.

El proyecto recuerda la procesión que se organizó con ocasión de la reconquista de Sevilla. “El día 23 de noviembre de 1248 tuvo lugar la rendición de las autoridades musulmanas y el día 22 de diciembre la entrada solemne en la misma. Se organizó un cortejo que iba presidido por la imagen de Nuestra Señora de los Reyes, en el cual formaron parte los nobles afectos al rey con sus huestes, las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara y las órdenes religiosas, representadas por los frailes franciscanos, carmelitas, dominicos, mercedarios, agustinos y trinitarios”.

Todas las hermandades de Gloria organizarían un gran acto de culto y oración “de carácter dinámico, en el que las imágenes hagan una misma estación”. En el caso de hacer entrada en la Catedral, “se haría la estación ante la Virgen de los Reyes y las reliquias de San Fernando en la Capilla Real”.

A partir de 1248 se produjo la eclosión de la devoción mariana: “El repartimiento de la ciudad, llevado a cabo mediante la parcelación del terreno y la ordenación del territorio en veinticinco collaciones, propició la rápida aparición de devociones, especialmente a los santos titulares de las parroquias, títulos todos ellos importados desde tierras castellanas. En aquel momento, la devoción a la Madre de Dios había sido impulsada especialmente por la difusión de los sermones y escritos de San Bernardo de Claraval, que inspiró a los fieles la confianza en el auxilio de Nuestra Señora en toda necesidad como Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra, en las palabras de la Salve Regina, a la que él añadió las palabras finales Oh Clementísima, Oh Piadosa, Oh dulce Virgen María. Así es como, a través de las imágenes de María Santísima que el propio rey trajo consigo y las que, con el paso de los años, irán llegando a la ciudad a través de los canales de comercio, desde muy diversos puntos de los territorios de la Corona de Castilla y de las principales ciudades del continente europeo”.

Se hace especial mención a los orígenes de las corporaciones de Gloria. “A la par que se establecieron los primeros escultores abriendo sus talleres, Sevilla fue tejiendo una red de devociones marianas que son el germen de las actuales Hermandades de Gloria, asentadas en parroquias y en capillas públicas a lo largo de los casi ocho siglos de presencia cristiana en la ciudad”.

La devoción a la Madre de Dios

“Este aniversario debe ser celebrado por las Hermandades de Gloria tomando como centro la devoción a la Madre de Dios en sus múltiples advocaciones, encauzando su propuesta a través de la Delegación de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, que autorizará su celebración bajo la coordinación de la Delegación de Hermandades de Gloria del Consejo de Hermandades y la valiosa colaboración de la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla”.

Y continúa la propuesta: “Como oración central, se proponen dos alternativas: bien el rezo de los 20 misterios del Rosario o los 21 misterios de la Corona Seráfica para dar cabida al mayor número de hermandades posible y recordar la acción evangelizadora de franciscanos y dominicos en los años iniciales de la cristianización de Sevilla. Todas ellas acudirían con sus imágenes titulares, con el acompañamiento musical que estimen oportuno, tanto a la ida como a la vuelta, optando por un conjunto musical unificado durante el recorrido oficial, que permita la meditación de los misterios que se van rezando a lo largo del recorrido oficial. Las hermandades de gloria que no participen con sus titulares irían ordenadas por antigüedad, siguiendo el criterio del Corpus Christi, portando estandarte corporativo y varas”.

Hasta la música y otros asuntos logísticos se tienen ya en cuenta: “Como recorrido oficial, estimamos podría colocarse su inicio en la Plaza de San Francisco, Avenida de la Constitución y Santa Iglesia Catedral, a cuya salida los cortejos podrían tomar diferentes alternativas de regreso a su sede canónica, lo que facilitaría el tránsito del cortejo. Podrían manejarse otras alternativas que transitaran por Plaza Nueva o calle Tetuán o aquellas otras que los técnicos estimasen más oportunas. En la Plaza de San Francisco, o donde resultare más apropiado, oídos los profesionales al respecto, podría situarse la Banda Sinfónica Municipal y/o aquellas otras que mejor conviniere, acorde con el recorrido, distancias y otros elementos a considerar, alternándose con la oración interpretando marchas procesionales”.

Otros efectos beneficiosos

No se pasan por alto los efectos positivos que puede tener para la ciudad esta gran cita. “Con absoluta independencia de los beneficios pastorales, catequéticos y evangelizadores que, en estos lares, traen consigo las manifestaciones de esta índole, no se nos puede escapar, aunque sea esta una finalidad secundaria, el eco y las ventajas en muchos otros órdenes que provocaría, en y para nuestra ciudad, una celebración de estas características, provocando un efecto presencial de llamada que trascendería los ya importantes beneficios de todo tipo que ello suele producir”.