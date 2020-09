¿Y si hay vacuna a tiempo?

CUANDO el consejero de Salud, monseñor Aguirre, soltó la noticia esta semana, a varios se les abrió una vía de esperanza. Andalucía comenzará a vacunar a la población de riesgo entre diciembre y enero. El Domingo de Ramos es 28 de marzo. Los tiempos están muy ajustados, pero... ¿quién le quita a algunos la ilusión y la capacidad de soñar? En cualquier caso, los trámites hay que hacerlos, como bien ha hecho con la cabalgata el Ateneo que lidera el doctor Pérez Calero. El Consejo de Cofradías está obligado a organizarlo todo como si fuera a celebrarse la Semana Santa, al igual que no hay que descartar que estudie fórmulas alternativas, como le pidió algún hermano mayor en la célebre asamblea del Alcázar.

La banca gregoriana tendrá que activar el proceso de renovación de los abonos de sillas y palcos, aunque después tenga que devolver los dineros en caso de suspensión de la fiesta. El Ayuntamiento tendrá que seguir con las orejas altas en materia de seguridad, quizás con el proyecto de drones que se quedó sin probar este año.

Los nazarenos acuden al templo aunque el día sea de lluvia. O, al menos, los nazarenos que han sido bien educados. Hay que comparecer siempre, comunicar la presencia y rezar el vía crucis. Alguna vez ha salido una cofradía contra todo pronóstico y se han visto filas diezmadas... Mucho ojo no vaya a ocurrir la feliz noticia, que ya hemos visto cómo cambian nuestras vidas cotidianas en cinco minutos. Sean, pues, previsores en la calle San Gregorio y en la Plaza Nueva.

Habrá que estar muy pendientes de ese proceso de renovación, no vayan a colar alguna cláusula de dudosa legalidad sobre la anulación de los derechos de devolución en caso de no celebrarse la Semana Santa. Se armaría de nuevo el taco, como ya advertimos antes de irnos de vacaciones. Ahora en la sede de San Gregorio han puesto hasta una ventanilla para atender a los interesados en alguna gestión. ¡Eso está muy bien! Hay un destacado hermano mayor que dice que aquello parece más bien el hueco de entrada de un horno de pan. ¡Bollos, más bollos!

Iniciemos el curso con un poquito de sentido del humor, que después las desgracias vienen solas con sus correspondientes cuadrillas de plañideras. Y con las elecciones de la Macarena tendremos meses muy intensos. Ojú, eso tiene pinta de ser peor que lo de los dineros del Consejo...

Un error de Vox

El que cometió el grupo de Vox en el Ayuntamiento al difundir por su cuenta y riesgo su propuesta de distinción para don Juan José Asenjo como Hijo Adoptivo de Sevilla. A la portavoz del grupo, señora Peláez, hay que decirle como a los niños: eso no se hace. No cuela. Este tipo de distinciones no las propone la oposición, sino la Alcaldía tras recibir peticiones serias, en este caso de Cáritas. Es de mal gusto politizar el asunto y tratar de sacarle rédito. Súmese usted a la propuesta, pero no haga ver que ha sido idea suya. La lista de torpezas de Vox en Sevilla va en aumento...

Un acierto

El de Juan Espadas al apoyar un más que merecido reconocimiento para Asenjo, que lo recibirá el día 23 de septiembre, menos de un mes antes de presentar su renuncia a la sede de Sevilla por razón de edad, tal como dicta el Código de Derecho Canónico. Son más de diez años de pontificado donde se han impulsado los centros de orientación familiar, se han restaurado templos y se ha logrado en tiempo récord una facultad de Teología, que ha sido el gran regalo del Arzobispado para toda la ciudad. Sí, los comienzos fueron duros, pero la verdad es hija del tiempo.

¿Qué pasa en el Buen Fin?

Los mensajes al teléfono móvil y los comentarios en las redes sociales hirvieron en la mañana del viernes. Acusamos recibo del mensaje de un hermano veterano ante la imposibilidad de reproducirlos todos: “Apreciado Fiscal, anoche inició el curso la nueva junta del Buen Fin. Me habían anunciado, pues había un rumor en la calle, que iban a echar de capataces a los Ariza, incluso me dijeron miembros de la junta que se trataba de comentarios maledicentes. La cuestión es que han puesto de capataces a personas afines para que destacados parientes salgan como adjuntos. No han tenido el detalle ni siquiera llamar antes a Rafalito Ariza. Lo han hecho después del cabildo. Abrazos”.

Oído en el Tardón

“Fiscal, ¿sabía vuesa merced que cierta hermandad sevillana, muy próxima al Aljarafe, puede ser expulsada por el párroco de las dependencias que lleva usando como secretaría durante más de treinta años. ¿Sorprendente, verdad? Pues esa es la caridad y el amor que profesan algunas congregaciones”.

El pertiguero

Primer golpe. Si hay Semana Santa en 2021, el Rocío saldrá del templo de los Gitanos por obras en la iglesia de Santiago. La opción de San Ildefonso fue descartada porque el paso de misterio sencillamente no cabe. Segundo golpe. “¿Cabría entonces un retorno por los Jardines de Murillo?”. Tercer golpe. El paso de la Sed sigue en la Fundación Cajasol. Antonio Pulido debería hacerse hermano de la cofradía. El roce hace el cariño. Y ciriales arriba. ¿De verdad es tan importante que en el Baratillo solo se oficie la misa dominical de las 11? Si precisamente ha sido siempre la tradicional de esta capilla. En qué cosas pierden algunos el tiempo. No hay polémica.

El Rey es pastoreño

Su Majestad el Rey Felipe VI ha aceptado el cargo de hermano mayor honorario de la Primitiva y Real Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina. Otro pelotazo de Andrés Martín. Este cargo ha sido ostentado por todos los monarcas reinantes de la familia Borbón hasta su fallecimiento o renuncia, pasando al sucesor. De esta manera, tras haber respetado durante los cinco años protocolarios la vacancia del cargo al abdicar el Rey Don Juan Carlos, los honores han sido aceptados de forma consecuente por su hijo Felipe VI, bajo cuyo reinado se vivirá el tricentenario de esta particular gracia de la Casa de Borbón para con la hermandad. La misma se viene repitiendo desde el año 1732, coincidiendo con el traslado de la Corte a Sevilla, el Rey Felipe V y la familia Real mostraron decidido interés por ingresar en la hermandad.