La visita privada del Rey Felipe al Santo Entierro de Sevilla

La próxima Semana Santa se cumplirán diez años de la visita tan improvisada como privada de Felipe VI a la iglesia de San Gregorio, sede canónica de la Hermandad del Santo Entierro. Fue el Lunes Santo de 2015. Don Felipe no visitaba la Semana Santa desde el año 1984, cuando siendo Príncipe de Asturias asistió a la salida de la Macarena. En esta ocasión presenció el paso de Santa Genoveva desde el balcón de la Delegación del Gobierno de la Plaza de España, visitó la Capilla del Museo y cuando acudía a pie hasta el palquillo de la Campana se paró justo en la puerta del templo de Sanm Gregorio, donde el entonces hermano mayor, el abogado José María Font, estaba con el estandarte y hermanos con varas para cumplimentar y saludar a quien, nunca se olvide, que el Rey de España ostenta los honores del cargo de hermano mayor de la corporación y que se considera que la fundación de la hermandad se debe nada menos que al Rey Fernando III, que reconquistó Sevilla en 1248.

La gran sorpresa es que Don Felipe quiso entrar en el templo. Tomó la vara de hermano mayor, hecho verdaderemente para la historia de la corporación. Rezó un Padrenuestro ante el Cristo Yacente y besó los pies de la sagrada imagen, que estaba en el presbiterio, todavía no subido al paso de salida. A continuación contempló el paso del Duelo y, por último, recibió las expliaciones sobre el original paso del Triunfo de la Santa Cruz, conocido popularmente como La Canina. La visita contó con muy pocos testigos. No estaba contemplada en el programa de la Casa Real. Pero el gesto espontáneo de Font y varios los oficiales de junta de estar en la puerta de la iglesia motivó un auténtico hito para la cofradía. Y ahora trascienden unas imágenes no exentas de interés y belleza.