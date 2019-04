"Las medidas de seguridad son necesarias para preservar la Semana Santa"

Juan Espadas, actual alcalde de la ciudad, aspira a repetir en un segundo mandato. En 2015 no fue la lista más votada, pero logró ser investido con el apoyo de otras fuerzas políticas. En los últimos cuatro años, ha reactivado el Cecop y ha trabajado intensamente en la seguridad de la Semana Santa.

-¿Cómo valora la Semana Santa de Sevilla?

-Es la tradición más arraigada en la ciudad y referente de la religiosidad popular a nivel mundial, un legado a preservar que hay que transmitir a las generaciones venideras. Ahora se enfrenta al debate sobre la necesidad de acometer reformas que han de partir del trabajo de las propias hermandades de la mano del Consejo de Hermandades y Cofradías y de la máxima autoridad eclesiástica. En este proceso, las administraciones han de ponerse al servicio de las hermandades, tal y como hemos hecho estos años.

-¿Considera correcto el actual modelo de carrera oficial organizado en la vía pública por el que el Consejo de hermandades paga unas tasas?

-Cualquier modelo de gestión es revisable, pero creo que el actual sigue siendo satisfactorio para las partes. Tanto para el Consejo y las hermandades, que destinan gran parte de su presupuesto a acción social y a patrimonio que genera empleo, y para la ciudad. Si alguna de las partes plantea revisar el modelo, debe ser desde el consenso. Es nuestra forma de trabajar con las hermandades y el Consejo y lo seguirá siendo si revalidamos la confianza de los sevillanos.

- ¿Es necesario un museo de la Semana Santa y las cofradías en la ciudad? ¿Lo promoverá?

- Apostamos por un espacio expositivo que también albergue eventos, muestre las labores artesanales y sea fuente de ingresos para las hermandades, más allá de la carrera oficial. También por un centro de documentación que preserve los fondos que las hermandades poseen. Hemos dado ya un primer paso trabajando con el Consejo en este proyecto y localizando un espacio adecuado: el solar municipal ubicado junto a la Torre de la Plata. Es la opción más viable y seguiremos avanzando en esta línea.

-¿Considera adecuadas las medidas de seguridad puestas en marcha en los últimos años?

-La Semana Santa no es la misma que conocimos de niños y está en juego su futuro. El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado ante sucesos como los de 2015 y 2017 o ante la imagen de nazarenos que no pueden pasar entre el público. Son medidas necesarias que funcionan, su fin es preservar esta fiesta y se llevan a cabo en coordinación con otras administraciones y con el Consejo. Hemos puesto en marcha un dispositivo de seguridad que es referente y hemos reactivado el Cecop. Y trabajamos en la formación de hermandades y en concienciar a la ciudadanía de que proteger la Semana Santa está en nuestras manos.