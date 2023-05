Sanz remodelará el servicio de taller de Lipasam, "pieza clave para que funcionen los servicios"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha trasladado este viernes al comité de empresa que “Lipasam seguirá siendo una empresa pública y que a partir del 17 de junio la pondrá a funcionar para que Sevilla esté limpia”.

Del mismo modo, ha indicado que “llevará a cabo una remodelación del servicio de taller, pieza clave para el funcionamiento de los servicios, mejorando los sistemas de compra y suministro de piezas y, minimizando la externalización de servicios de mantenimiento y sobre todo de reparación”. Además de “realizar una auditoría para evaluar el estado actual del taller, y a partir de los resultados diseñaré y acometeré una profunda remodelación del servicio, que hoy por hoy no permite una gestión adecuada de la flota”.

Sanz ha reiterado al comité que “no va a privatizar Lipasam, como tanto repite el PSOE, lo que sí voy a hacer es poner la empresa a funcionar, ya que esta misma empresa y trabajadores son los mismos que hicieron posible que Sevilla estuviera limpia en la época de Soledad Becerril y de Juan Ignacio Zoido”. Ha detallado que “actualmente, Lipasam no funciona por culpa de un gerente que no es un profesional del sector y un alcalde que no está pendiente del día a día de la ciudad”.

En este sentido, José Luis Sanz ha destacado que “Lipasam tiene una gran plantilla, pero es una empresa mal organizada, mal gestionada y mal planificada. Yo lo que quiero es que Lipasam funcione y que Sevilla funcione”. Ha detallado que “tengo preparado un decálogo de medidas que pondré en marcha al día siguiente de tomar posesión como alcalde, con el que incrementaré la frecuencia de todos los servicios de limpieza así como los efectivos y los recursos”.

“Sevilla está muy sucia y es lo primero que voy a arreglar, por ello incrementaré los efectivos para poder mantener un nivel de servicio adecuado durante todos los días de la semana. Actualmente los sábados y domingos llega a haber un sólo mecánico por turno, para una flota de 800 vehículos, lo que imposibilita una atención adecuada de las averías y genera los lunes una merma importante en la disponibilidad de vehículos”, ha detallado José Luis Sanz. Ha señalado que, además, “reforzaré los servicios de limpieza en el turno de tarde, que actualmente son claramente insuficientes, especialmente en los barrios”.

Por otro lado, ha detallado “mejoraré la calidad de la limpieza en las avenidas y glorietas de acceso a la ciudad, que aportan al visitante la primera imagen del municipio y que hoy por hoy no cuentan con un servicio adecuado”. Además, “quiero liberar a los mandos intermedios (capataces y encargados) de la inadecuada carga de trabajo administrativo que actualmente tienen, para que puedan dedicar la mayor parte de la jornada al control y verificación del desarrollo de los servicios en la calle, lo que mejorará la eficacia y la calidad de los tratamientos. Especialmente el barrido manual y el barrido con triciclo, que no se realizan correctamente y no propician el nivel de limpieza necesario”.

El candidato del PP ha concluido que “la limpieza es una de mis prioridades y trabajaré para que Lipasam empiece a actuar y a limpiar la ciudad desde el minuto uno”.

Respuesta del gobierno local

El gobierno local ha respondido al PP que "el modelo de José Luis Sanz para Lipasam es el mismo que provocó en Sevilla la mayor huelga de limpieza de la historia de España" con Juan Ignacio Zoido con alcalde y con el mismo equipo que ahora repite. El grupo socialista en el gobierno local destaca que la empresa municipal presenta en 2023 el mayor presupuesto de la década y que ha ampliado y estabilizado su plantilla.

“La gestión del Partido Popular de la limpieza en Sevilla ha generado los peores datos posibles, conflictos judiciales y enfrentamientos con los trabajadores y sus representantes sindicales que conocen perfectamente las mentiras de la oposición”, responde el gobierno municipal.

Frente a esa realidad, el gobierno ha recordado que el Presupuesto Municipal de 2023 contempla un incremento de inversiones en limpieza hasta los 108,7 millones de euros, “la cantidad más alta de la última década incluyendo los años de gobierno del PP, lo que permite que continúe creciendo el personal, las inversiones, los equipamientos y las nuevas soluciones tecnológicas en esta materia. De forma paralela al crecimiento de Lipasam, hemos iniciado el proceso de revisión de la ordenanza municipal de limpieza de 2014. Son realidades frente a las vaguedades, del PP, que intentó parar los Presupuestos, y sus ataques continuados a los servicios públicos”.

La delegada de Limpieza Pública y Educación, Marisa Gómez, ha recordado que este incremento presupuestario continúa las líneas para dotar a Lipasam de más medios y recursos como los vehículos hidrolimpiadores de naturaleza eléctrica recientemente presentados, los nuevos compactadores que han supuesto casi 2,5 millones de euros o la nueva plataforma de mantenimiento de gestión de la flota y digitalización de la conexión de más de 450 vehículos con la intención de acumular datos sobre el número de contenedores recogidos, los tramos de las calles en las que se han realizado trabajos de baldeo y barridos, las horas de funcionamiento del motor e incluso su ubicación en cada momento y obtener todas las conclusiones.

Gómez destaca que también ha crecido la plantilla, que se ha reforzado en el último año con nuevos contratos de refuerzo para limpiar pavimentos; las acciones de concienciación y sensibilización sobre la limpieza viaria destinadas a la ciudadanía; las tareas de inspección y revisión de los espacios.

Y a todo ello se suma la nueva línea de trabajo abierta con la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, que destinará 1,3 millones al año para la retirada de pinturas vandálicas con equipos específicos complementarios a las tareas propias que realiza Lipasam.

También en la línea de reducción de la huella ecológica, se ha extendido la red de puntos limpios y minipuntos, se ha optimizado el sistema de mantenimiento de recogida neumática o se han introducido los nuevos contenedores de tapa marrón con especial atención a hostelería y mercados municipales para favorecer el reciclaje en colaboración con las asociaciones de comerciantes y empresarios comprometidos con esta nueva línea de trabajo, lo que ha permitido incrementar las cifras de residuos reciclados de forma destacable.