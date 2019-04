Los cinco alcaldes del PA optan a la reelección el 26-M con nuevas marcas

La decisión del PA, tomada en su XVII Congreso Nacional en 2015, de disolverse tras quedar sin representación en instituciones como el Parlamento autonómico o el Ayuntamiento de Sevilla, acabó con la presencia de la formación en casi todos los ámbitos.

Pero hubo una excepción: los municipios en los que el tirón de sus líderes locales –pese al retroceso de la marca– lo colocó como el partido más votado en las elecciones municipales celebradas poco antes de ese congreso en Torremolinos.

En Sevilla son cinco ayuntamientos. El de mayor peso es Coria del Río, junto a los de Tocina y Los Rosales, Alanís de la Sierra, Pruna y La Campana. En todos, el PA tiene mayoría absoluta. De hecho, el PA se mantuvo registrado para darles cobertura a estos gobiernos y a los distintos grupos municipales.

En estas circunstancias se barajó que algunos, cuando no todos estos alcaldes, terminarían integrándose en otras formaciones, que ya les habían invitado y lo han seguido haciendo después.

Pero todos volverán a concurrir a las elecciones municipales del 26 de mayo con otras denominaciones: algunas que intentan aportar otra perspectiva al andalucismo y la mayoría de ámbito local.

El que antes despejó las dudas fue Modesto González, alcalde de Coria desde 2013, cuando lideró una moción de censura contra el PSOE, respaldada por una mayoría absoluta en 2015.

Apenas un año después de la decisión del PA de disolverse, el equipo de gobierno se pasó al partido Andalucía por Sí , AxSí. González, que forma parte de su dirección, ha defendido que la formación no es heredera de nada e integra a muchas personas, no sólo a ex andalucistas, que Andalucía debe contar con un partido “netamente andaluz”, que tenga a la comunidad como prioridad.

La formación presentará candidaturas en otros municipios, como Alcalá de Guadaíra, donde la andalucista Lola Aquino, concurrirá el 26-M también con AxSí.

El resto de alcaldes andalucistas ha optado por partidos o agrupaciones de electores de ámbito local. En Tocina, el equipo Francisco José Calvo ha creado un partido, inscrito desde hace un año: Andalucistas Tocina y Los Rosales, con perspectivas, según considera, se ganar las municipales.

En La Campana y en Pruna los alcaldes Manuel Fernández Oviedo y Francisco López, respectivamente, también optan a repetir el 26-M con sendas agrupaciones de electores: Juntos por La Campana y Juntos por Pruna. Pese a la coincidencia en el nombre, son formaciones distintas.

Francisco López, alcalde desde 2011, corrobora las invitaciones que ha tenido para integrarse en otras siglas, que han descartado. “Nos mueve el interés por Pruna y con nuestros vecinos no hablamos de política, sino de problemas”, resume.

Ello ayuda a que se acerquen a la formación personas de distinta ideológica. Además destaca que ya están acostumbrados a trabajar como un partido independiente.

Manuel Fernández Oviedo, alcalde de La Campana desde 2015, también ha recibido invitaciones de otros partidos y reconoce que la figura de la agrupación electoral tiene un recorrido más limitado que si se trabaja con el apoyo y estructura de un partido. Pero el grupo decidió optar por esa fórmula para un proyecto que quieren culminar.

El que más ha tardado en decidirse ha sido el equipo del PA en Alanís, cuyo liderazgo asumió Eva Ruiz en 2016 tras la renuncia de Cecilio Fuentes, alcalde desde 2007. Ruiz será candidata a la alcaldía al frente de la agrupación de electores Por Alanís.

La edil explica que habían barajado no concurrir a las elecciones, pero les han convencido las peticiones de los vecinos y el empuje de personas muy implicadas en la vida local que se han sumado. En los cinco primeros puestos, Eva Ruiz es la única que repite.