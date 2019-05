Rafel Padura (47 años), candidato de Vox en Tomares, ha trabajado en empresas de tecnología y comunicación. Rafael García Ortiz (55), candidato de Espartinas, es administrador de una sociedad de servicios de consultoría y proyectos.

Aspiran a la Alcaldía en dos municipios en los que el partido de Santiago Abascal obtuvo buenos resultados en las elecciones autonómicas del 28 de abril.

Ambos se acercaron al partido por su experiencia con el terrorismo. Padura es hijo del empresario del mismo nombre asesinado por los Grapo. García Ortiz es hermano de Ascen García y cuñado de Alberto Jiménez Becerril, víctimas de ETA. No han militado en otros partidos.

–¿Por qué Vox y por qué ahora?

–R.G.O.: Empecé a seguirlo cuando José Antonio Ortega Lara se sumó. El tema del terrorismo fue lo que más me influyó. Me afilié para las elecciones andaluzas.

–¿Ningún otro partido les daba respuesta en ese aspecto?

–R.G.O: A la familia García Ortiz, no, la verdad.

–R.P.: Mi caso es similar. Las víctimas del terrorismo nos hemos sentido abandonadas por los gobiernos del PSOE y el PP. Pero he dado el paso no sólo por eso. Ideológicamente, hemos encontrado un lugar donde expresarnos con la libertad que no nos proporcionaban otros. Me han llamado muchas veces de otros partidos y dije no.

–Se conocen las máximas de Vox en política nacional. ¿Cuáles son las de los ayuntamientos?.

–R.P.: Hay un discurso uniforme para todo el país, de cien medidas, independientemente de que el municipio esté en Cataluña, Galicia o Andalucía. Yo destacaría la bajada de impuestos para facilitar la creación de empleo y riqueza no ahogando a ciudadanos y empresarios, sino incentivándolos. El programa de Vox es el más liberal de todos.

–R.G.O.: Son principios básicos, pero cada municipio tiene sus peculiaridades. En Espartinas lo que vamos a hacer es una política muy social. Queremos crear una concejalía de familia, otro básico de Vox. Se va a apoyar a cualquier familia desestructurada o con problemas, a la tercera edad y se van a proponer muchas cosas a la juventud. Queremos hacer una alcaldía de calle y no de despacho.

–¿Son conscientes de que Vox ha crecido pero también crea rechazo por sus mensajes radicales?

–R.P.: Nuestros vecinos nos ven por la calle, saben qué tipo de personas somos. Hablamos sin complejos, pero ni somos racistas, ni homófobos, ni machistas. Somos absolutamente normales y carentes de ese tipo de ideología extrema con las que nos quieren pintar.

–¿Cuánto hace que viven en los municipios por los que optan a la Alcaldía?

–R.G.O.: Vivo en Espartinas desde 2005. Tiene una idiosincrasia especial. Prácticamente es una ciudad dormitorio, con un casco urbano muy pequeñito y muchas urbanizaciones dispersas. Pero hay problemas graves: un IBI muy alto para los servicios que se prestan y, sobre todo, atascos. Por desgracia, es lo que más nos une.

–¿Y qué solución trae Vox para la movilidad que no esté en la mesa?

–R.G.O.: Es complicado. Hay que hablar con Fomento, la Junta y con Bollullos, porque la gestión no se ha hecho bien. Por la SE-40 y la Hacienda Mejina parece que es ahora la solución más factible, pero el embudo se trasladará ahí. Nos apoyaremos en los técnicos y hemos planteado hacer circunvalaciones para que no vaya todo a un embudo. Tenemos que gestionar las tres salidas.

–¿Y se puede aplicar en Espartinas una bajada de impuestos?

–R.G.O.: En el ADN de Vox está hacerlo. Pero no se puede engañar: en Espartinas no se puede bajar el IBI ahora. Sí podemos atender a familias que necesiten ayuda y hay que gestionar bien. Por lo que hemos visto del presupuesto, el Ayuntamiento tiene muchos deudores y habría que optimizar todo eso para que podamos plantearlo.

–¿Desde cuándo está vinculado Rafael Padura a Tomares?

–R.P.: Vivo desde hace poco. Pero lo conozco bien. Tengo vínculos desde la infancia: un tío abuelo tenía casa desde los años 40 y he visto su crecimiento, el pueblo más rico por renta de Andalucía, con muchos recursos. Pero necesita otro impulso que lo mantenga en la vanguardia. José Luis Sanz lleva doce años. En Vox somos de la opinión de ningún político debería estar más de ocho en el mismo cargo. Llevamos en el programa un proyecto, Tomares ciudad inteligente, para que, a través de la colaboración público-privada, traer a una gran empresa tractora del sector y los clústeres importantes de pymes, principalmente andaluzas, para reactivar el parque Zaudín. Puede ser un referente de las nuevas tecnologías.

–En los vídeos que ha difundido por redes sociales apunta que en el Ayuntamiento hay demasiado personal.

–R.P.: Los ayuntamientos se han convertido en agencias de colocación de las redes clientelares de los partidos. Es un problema inherente al Ayuntamiento, hay demasiados asesores del asesor. No hablo de funcionarios y técnicos. También queremos bajar de media un 10% los salvajes impuestos que pagamos los tomareños.

–Propone serenos para la tercera edad. Suena algo antiguo.

–R.P.: Quizá hay que buscar un término más moderno. Es personal que ayude a los mayores, principalmente. Hay muchos solos, que necesitan ayuda para subir la compra, alguien a quien llamar por una indisposición. Está la tecnología, pero queremos un servicio más humano, acompañado por la Policía Local.

–Pregunta para ambos: ¿pactarán con alguien?.

–R.G.O: La referencia para los municipios en toda España es lo que se ha hecho en Andalucía. Si no ganamos y lo hace el PP o Cs les apoyaremos en el gobierno sin participar en el mismo. En Espartinas, apoyaremos al partido más votado que haga una gestión eficiente, no vamos a bloquear decisiones inteligentes, independientemente de ideologías. Lo que no consentiremos es que el Ayuntamiento sea un chiringuito de enchufados.

–¿Qué perspectivas barajan?

–R.G.O.: Son realmente buenas. En Espartinas, tenemos una base de votos fuerte. La izquierda se ha movilizado por primera vez con el PSOE. Es el que más respeto nos causa desde esa perspectiva. En el pueblo saben que somos un equipo humano sencillo, nada prepotente, sin vínculo con otras etapas.

–¿Y qué harán en Tomares si Sanz pierde la mayoría absoluta?

–R.P.: Vox está creciendo en cada cita. El PP ya tiene pocos feudos y Tomares ha sido uno. Salimos a ganar, pero si somos llave de gobierno, propondremos auditar las cuentas, impulsar los proyectos de nuestro programa y haremos una oposición constructiva, mirando por los intereses de los vecinos.

–¿Entrarían en el gobierno?

–R.P.: Vamos a intentar ganar pero, siendo realistas, los resultados de los anteriores comicios nos darían tres concejales. Sanz ha tenido a Tomares como un municipio de referencia. No somos partidistas. Pero hay cosas que podemos hacer mejor, darle un nuevo impulso. Tomares es la Pozuelo de Sevilla, tiene que ser el sitio donde todo el mundo quiera vivir: limpio, seguro, con riqueza, con empleo...

–Veo que no descarta entonces entrar en el gobierno.

–R.P.: No lo descartamos.

–¿La relación con el resto de candidatos es buena?

–R.G.O.: Sí, es buena.

–R.P.: Sí, muy cordial con todos. Detrás de las siglas lo que queda son las personas.