Ciudadanos y Vox apoyarán a Juanma Moreno como presidente

Vox ha levantado este miércoles todas sus barreras para apoyar la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. En una sala del Parlamento, el candidato del PP y el secretario general de Vox, Javier Ortega, han firmado un acuerdo de 37 puntos, que no contiene grandes concesiones sobre el programa de Gobierno pactado con Ciudadanos. A Ortega le ha acompañado el hombre que será su portavoz en la Cámara andaluza: Francisco Serrano.

Consejería de Familia y derogación de la Memoria Histórica

El PP no ha hecho ninguna concesión en lo relativo a su acuerdo con Ciudadanos. El Gobierno andaluz sí tendrá una Consejería de Familia, apoyará a las mujeres que no deseen abortar y promulgará un plan de adopciones, pero las leyes de igualdad de género no se tocarán. Del mismo modo, tampoco se cerrará la RTVA, aunque Canal Sur será sometido a un plan de racionalización. La deportación de 52.000 inmigrantes también se ha caído del conjunto de propuestas, pero el nuevo Gobierno andaluz pondrá medidas para detener "el efecto llamada".

Ortega ha declarado que el Gobierno sí colaborará con la Policía para facilitar estas deportaciones, pero Moreno ha subrayado que eso no está en el escrito firmado. Según Vox, la Junta posee datos de estos inmigrantes por la atención sanitaria y educativa que reciben. Vox sí ha conseguido que se vaya a derogar la ley de memoria histórica de Andalucía, que será sustituida por una llamada de concordia. El texto del acuerdo detalla que ambos partidos se comprometen a defender la Constitución y la unidad de España.

"Por fin, y gracias a la valentía de los 400.000 votantes de Vox, se va a cerrar el cortijo de la izquierda en Andalucía", ha declarado Javier Ortega al término de esta reunión, la última de una ronda de tres que comenzó el martes por la tarde en Madrid.

El Gobierno de Moreno suspenderá las subastas de medicamentos, que tanto dinero ha ahorrado a la Junta, y colocará al mismo nivel a la educación pública que a la concertada. Habrá leyes para proteger la actividad cinegética, la caza y las fiestas populares, con mención a la Semana Santa.

En coalición con 11 consejerías

Antes de que el PP haya cerrado su acuerdo con Vox, ha firmado el pacto de Gobierno de coalición con Juan Marín, el líder de Ciudadanos. De este modo, Juanma Moreno se asegura los 59 síes de los tres partidos, por lo que saldrá elegido presidente la semana próxima en una primera votación. De este modo se cierra un ciclo histórico de 37 años de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía. El PSOE de Susana Díaz, con sólo 33 escaños, no ha podido frenar esta alianza a tres.

El pacto entre PP y Cs, resultado de las negociaciones emprendidas a partir del resultado electoral del 2-D, se ha firmado en el Parlamento andaluz por los líderes de las dos formaciones políticas, Juanma Moreno (PP) y Juan Marín (Cs), y por los secretarios generales a nivel nacional, Teodoro García Egea (PP) y José Manuel Villegas (Cs).

Juanma Moreno será el nuevo presidente y Juan Marín será su vicepresidente. El Gobierno andaluz contará con un total de 11 consejerías, dos menos que en la actualidad. Marín tendrá la Vicepresidencia y una Consejería de Regeneración Democrática, aunque será Juanma Moreno el que nombre a los delegados del Gobierno en las ocho provincias. Todos serán del PP, Ciudadanos contará con algunos delegados provinciales, aunque el número global también se va a reducir.

A pesar de la dureza de las 19 exigencias planteadas por Vox, el PP ha logrado acercar posturas y arrancar un compromiso para apoyar la investidura de Juanma Moreno que, previsiblemente, se producirá la próxima semana.

Este jueves la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, mantendrá una reunión con los portavoces de todos los partidos con representación en antiguo Hospital de las Cinco Llagas para poner en marcha el proceso. Desde el PSOE, se ha barajado hasta último momento que pudiera frustrarse el acuerdo entre los tres partidos de centro-derecha y pudiera haber una oportunidad para que Susana Díaz mantuviera la presidencia. Esto no ocurrirá.

Investido antes del 18 de enero

Una vez que Bosquet haya oído a los representantes de todos los partidos, propondrá a Juanma Moreno como candidato y fijará la fecha del pleno de investidura. El nuevo presidente quiere acudir el viernes 18 a la convención nacional del PP en Madrid con su elección hecha y el nombramiento firmado en la Casa Real. Para ello, es posible que el pleno se fije el martes. Si no hubiese nuevos problemas, el miércoles se produciría la votación y saldría elegido por mayoría absoluta.

Juanma Moreno podría tomar posesión el jueves en el Parlamento y nombrar a sus consejeros en una primera reunión que se celebrase el viernes.

PP y Ciudadanos aún no han comunicado cómo se realizará el reparto de consejerías, pero parece que los populares tendrán Hacienda, Sanidad, Agricultura y Justicia. Ciudadanos contará con la de Marín, más Economía, Educación y Medio Ambiente. Ciudadanos quiere también Cultura, aunque sólo la obtendrá si no leva aparejada Turismo.