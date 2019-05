Sanz certifica el apoyo del PP y de la Junta al candidato de Chiclana Andrés Núñez

El candidato a la Alcaldía de Chiclana del Partido Popular, Andrés Núñez, llevó a cabo un reparto electoral realizado en el centro de Chiclana junto al presidente del PP de Cádiz y viceconsejero de Presidencia, Interior y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y parte de su candidatura.

Núñez dice que así demuestra “el compromiso del PP de Cádiz y de la Junta de Andalucía con Chiclana. Nuestra ciudad tiene muchos asuntos pendientes de la administración autonómica, como el urbanístico. Que la Junta de Andalucía del Partido Popular apoye a Chiclana demuestra que si además hay un gobierno del PP en la ciudad podremos avanzar más rápidamente, porque se necesita eficacia en el empleo, en materia urbanística y sanitaria”, añadiendo que “estamos haciendo una campaña que definimos como la campaña de la ilusión de llevar a Chiclana al siglo XXI, con un proyecto donde no caben promesas falsas ni propuestas fantasmas”.

Por su parte, Antonio Sanz, resalta “la campaña cercana, personal y de compromiso sincero de Andrés Núñez, el próximo alcalde de Chiclana”. Manifestó que “hemos vuelto a hablar de asuntos de interés de Chiclana y sus proyectos de futuro. En el contacto con la gente se comprueba la ilusión y las ganas de cambio, de un nuevo impulso para Chiclana de la mano del PP y de Andrés Núñez, para que el enorme potencial y riqueza tenga presencia los 365 días, donde las posibilidades de turismo conecte con el centro urbano. Hay que trabajar para potenciar el río y mejorar la vida de la gente, con el empleo y el apoyo a autónomos y empresas, con medidas como la nueva Delegación de Comercio y Empresa. Esto se une a la ampliación de la tarifa plana y el aumento de apoyo a mujeres y jóvenes puesto en marcha en los primeros 100 días por el gobierno de la Junta de Juanma Moreno”.

Así, destacó que “queremos que Chiclana, además de turística, sea industrial, y para eso es importante apoyar a los autónomos y a las empresas. En la Junta de Andalucía queremos resolver problemas como la vivienda, por eso apostamos por un cambio de normativa para que permita una regularización real, más ágil y barata, contra esa falsa regularización prometida por el PSOE y José María Román con el Decreto 2/2012”, reseñó Sanz.

Sanz: "Hay unas 15.000 viviendas pendientes de un proceso de regularización que con el PSOE ha sido un timo"

“Hay unas 15.000 viviendas pendientes de un proceso que con el PSOE ha sido un timo. Desde el PP queremos mejorar las condiciones de vida de la gente de Chiclana, y la regularización es un tema prioritario”, reiteró. Sanz aseguró que el PP “gobierna con hechos, como se demuestra con la puesta en marcha del centro de salud de Los Gallos, un gran revulsivo para la atención sanitaria”, añadiendo que “contra las falsas promesas y mentiras del PSOE y Román, Andrés Núñez apuesta por decir la verdad y por ser transparente. Por eso no promete nada que no vaya a cumplir”. El PSOE y Román no cumplen nunca, y eso hay que cambiarlo”, sentenció.