La Matriz plantea llevar la fiesta de Halloween a los tribunales por usar la Virgen del Rocío

La fiesta de Halloween prevista en El Rocío y que durará cuatro días puede acabar en los tribunales. Así lo ha hecho saber el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, que considera un "despropósito" este tipo de celebraciones en la aldea onubense.

Padilla, en declaraciones a Diario de Sevilla, anuncia que "la hermandad estudia acciones legales por el uso indebido de imágenes registradas que no cuentan con su aprobación para ser utilizadas ni difundidas". Con esta declaración de intenciones, el presidente de la Matriz se refiere a la inclusión del rostro de la Blanca Paloma en el cartel que anuncia e invita a participar en la fiesta de Halloween, que se celebrará en la aldea del 27 al 30 de octubre, con comida, bebidas, cama y actuación de grupos flamencos.

"La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almonte manifiesta su más rotundo rechazo a la fiesta anunciada de Halloween en la aldea [...] Una convocatoria confusa e impropia de un lugar como éste, dedicado al culto a la Santísima Virgen del Rocío, que nada tiene que ver con esta fiesta convocada a gran escala, que utiliza precisamente a la imagen de la Virgen del Rocío y su santuario como reclamo publicitario", manifiesta Padilla.

"No es el lugar adecuado"

Por tal motivo, la corporación ha instado a las autoridades públicas a que no autoricen esta convocatoria e invitan a todos los devotos de la Blanca Paloma a no participar en ella, al considerar que la aldea almonteña "no es el lugar adecuado para este tipo de fiestas o convocatorias".

"En el Día Mundial del Turismo, la Hermandad Matriz de Almonte anima a los empresarios que prestan servicios turísticos en El Rocío (alojamiento, hostelería, guías y empresas de turismo activo) a fomentar un turismo que sea respetuoso con el lugar sagrado y con Doñana, el espacio natural que lo acoge", abunda Santiago Padilla.