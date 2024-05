Las claves sevillanas del Rocío 2024

Sevilla se echa andar otra vez camino del Rocío en vísperas de un nuevo de Pentecostés. La romería de 2024, bastante tempranera en el calendario, será la primera que se celebre después de la restauración a la que fue sometida la Blanca Paloma el pasado año. La peregrinación ha venido precedida de polémica por las nuevas tasas establecidas por el Ayuntamiento de Almonte en la aldea durante los días de la celebración. El Plan Romero que vela por la seguridad de los romeros se activa este lunes en la provincia y cuenta como principal novedad con una aplicación de teléfono móvil que contiene un asistente de voz. Tecnología de última generación para una tradición de siglos.

Los días más anhelados por los rocieros ya han llegado. Desde este fin de semana varias hermandades de la provincia -Écija y Osuna- han comenzado su peregrinación a la marisma. Lo hacen con calor, pues las temperaturas superan los 30 grados, aunque las noches son frescas. A partir del martes la situación meteorológica cambiará, por lo que las máximas se quedarán entre los 26 y 27 grados. La jornada donde el mercurio se situará más alto será el viernes, cuando se vuelva a los 30. El fin de la semana en la aldea también será fresco. Por ahora, no se atisban lluvias.

En cuanto a las filiales de la capital, comenzarán a salir el martes con la Castrense, desde Tablada. El día más complicado en cuanto al tráfico será el miércoles, cuando lo hagan cuatro hermandades: Triana, Sevilla, El Cerro y Macarena. La del antiguo arrabal adelanta el inicio de la peregrinación una hora. A las 6:45 trasladará el simpecado desde la capilla de la calle Evangelista a la parroquia de San Jacinto, donde a continuación se celebrará la misa de romeros. Una vez concluida, iniciará un nuevo camino al Rocío. Lo hará visitando esa mañana la capilla de la Estrella, la parroquia de Santa Ana y la Capilla de los Marineros, para luego llegar al Altozano y desde ahí seguir con su itinerario habitual por el barrio. Antes de las 11:00 estará en la Basílica del Cachorro.

A las 7:50 se pondrá en camino la Hermandad del Rocío de la Macarena (desde la parroquia de San Gil), que realizará un extenso recorrido por el centro de la ciudad que la llevará hasta la Basílica del Gran Poder; y a las 9:00 lo harán Sevilla desde el Salvador y el Cerro desde la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. La última en dejar la capital es Sevilla Sur, que sale el jueves, a las 9:00, desde la parroquia de San Juan de Ávila.

La del miércoles es una jornada que se vive de forma muy intensa en Castilleja de la Cuesta, municipio del Aljarafe por donde primero discurren los romeros de la Macarena y luego lo hacen los de Triana, corporación cuya peregrinación tanto influyó en las famosas vueltas del Domingo de Resurrección de esta localidad. Es en este pueblo donde la hermandad rociera más antigua de la capital desarrolla su gran proyecto social Rebeca, a través de una residencia de ancianos y un centro ocupacional.

El cruce por Coria

Por los llamados caminos de Sevilla transitarán 63 hermandades estos días. Senderos que tienen tres puntos claves sin los que no se entiende esta romería. El primero el cruce del Guadalquivir por Coria del Río. Desde el mediodía de este domingo hasta la mañana del próximo jueves lo estarán atravesando casi una treintena de corporaciones.

Precisamente la filial de este municipio ribereño está de aniversario. Se cumplen 175 años de su creación, tiempo en el que se ha convertido en uno de los puntales de la devoción rociera. Entre los actos de la efeméride destaca la procesión extraordinaria con el simpecado y la carreta por las calles corianas el pasado 28 de febrero. Semanas atrás, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, presidió la función principal.

Primera misa del arzobispo en el camino

El prelado hispalense estará presente por primera vez en el camino del Rocío. Lo hará de una forma muy especial el próximo jueves 16 de mayo, por la noche, dentro del término municipal de Villamanrique de la Condesa, en el lugar de pernocta de la Hermandad de Espartinas, al presidir una eucaristía de esta filial. Fue también en esta localidad y el mismo día, pero de 1986,cuando el entonces arzobispo monseñor Carlos Amigo Vallejo ofició una misa de romeros para dicha corporación.

El pueblo manriqueño es otro punto clave de los caminos de Sevilla al Rocío. El tránsito de hermandades ante la parroquia de la Magdalena está declarado Fiesta de Interés Turístico por la Junta de Andalucía. La jornada en la que pasan más corporaciones es la del jueves. Este día, además, se ha producido un cambio y Gines saludará a la primera y más antigua de las hermandades rocieras al mediodía (a las 14:00 aproximadamente) y no por la tarde (el año pasado no pudo hacerlo ante la gran demora que acumulaba el día). Servirá de antesala a la salida de los manriqueños al alba del viernes, cuando todo un pueblo se ponga en camino para ver a la Blanca Paloma.

El tercer punto clave en el peregrinar de los romeros sevillanos es el vado de Quema, en Aznalcázar. Las lluvias caídas al inicio de la primavera han permitido que el río Guadiamar presente un buen caudal en este enclave. Nada que ver con la imagen de 2023, cuando el cauce estaba literalmente seco. Uno de los momentos más señalados se produce la mañana del viernes, al cruzarlo Triana y Sevilla.

Tasas para los charrés

A partir de entonces sólo quedará disfrutar en la aldea, donde este año circular con un charré particular cuesta entre 50 y 120 euros (según el número de ejes). Quedan exentos los empadronados en Almonte y los carruajes que acompañen a las hermandades a la entrada y salida del Rocío. Al menos, esta romería el Ayuntamiento de la localidad onubense no aplicará la subida prevista en la tasa por el alquiler de las corralas para los bueyes, por la que las corporaciones que las usan -entre ellas, Triana- habrían tenido que abonar 50 euros por cabeza de ganado. No se descarta para 2025.

Las presentaciones ante la Blanca Paloma comenzarán la tarde del viernes y seguirán el sábado. El coro de Alcalá de Guadaíra cantará en el Rosario de las Hermandades, rezo previo a la salida de la Virgen del Rocío. Tras su restauración, y como se ha venido haciendo años atrás, la Hermandad Matriz ha mantenido varias reuniones con los vecinos del pueblo para mejorar la organización de la procesión, momento culmen de la romería.