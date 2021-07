Aquanima Grupo Santander apuesta por proveedores sostenibles y compras bajo criterios ESG

El grupo entiende que el compromiso con un futuro sostenible, por parte de todos los eslabones de la cadena de aprovisionamiento, ya no es una opción. La responsabilidad de trabajar por un mundo mejor debe ser asumida por todas las corporaciones, grandes y pequeñas y pasa por poner a compradores y proveedores en el centro de la estrategia empresarial. Por el lado de empresas compradoras, para ser marcas reputadas donde el beneficio no sea a cualquier precio. Por el de proveedores, para formar parte de la excelencia ESG y no quedarse fuera de las contrataciones.

Aquanima, como experta en el proceso de compras responsables y marca de referencia en el mercado, ayuda a las empresas a implementar sus estrategias y políticas de proveedores para que, además de cumplir con sus objetivos corporativos, se comprometan con el futuro del bien social.

Para ello, colabora con "partners" con los que, a través de la digitalización, llega a una mayor y diversa red de proveedores y dotará de recursos a los analistas de compras para que puedan incluir valores ESG en todas las fases de su actividad, con el fin de continuar aportando valor añadido a todos sus públicos.