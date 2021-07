Caixabank abre "all in one" en Madrid para atender a más de 27.000 clientes

Caixabank abrirá mañana un centro "all in one" en uno de los puntos emblemáticos de Madrid, como es la plaza de Colón, y en un edificio destacado: el edificio Axis, el último proyecto de Norman Foster en la capital. La entidad financiera pone así en marcha su centro "flagship" en Madrid y el tercero del concepto "all in one" en toda España, después de las aperturas de las oficinas de Valencia y Barcelona, en 2019.

El nuevo centro de Madrid cuenta con un equipo de más de 130 profesionales y un espacio de más de 4.000 metros cuadrados, distribuido en cuatro plantas y una terraza, para ofrecer atención especializada a todos los segmentos de negocio, tanto para particulares (con gestores expertos en banca retail, Banca Premier y Banca Privada) como profesionales (autónomos, microempresas y empresas). Desde "all in one" Madrid se atenderá a una cartera total de 27.000 clientes.

Pero, sobre todo, este espacio experiencial dispone de todos los elementos de diseño, tecnología y atención especializada que hacen de "all in one" un nuevo concepto de servicios financieros único en Europa, creado por Caixabank con el objetivo de transformar la experiencia en el canal físico y que la visita de los clientes se convierta en un momento especial y totalmente diferente.

Por ello, la oferta de servicios incluye zonas específicas de atención diseñadas para cada tipo de cliente, dos auditorios, más de 40 despachos para reuniones privadas, una zona multifuncional para reuniones informales con terraza exterior y vistas panorámicas y lo último en tecnología, como los cajeros con reconocimiento facial, pantallas envolventes con contenidos especialmente creados para tematizar el centro "all in one" o un avanzado sistema de auto "check-in" que permite identificar rápidamente a los clientes y avisar a los gestores de su llegada.

Diseño y tecnología

En "all in one", la experiencia de la visita comienza mucho antes de llegar. Ya desde el momento en que se cierra un encuentro con el gestor, el cliente dispone en su móvil de un sistema de avisos y notificaciones que le recuerdan su cita y le invitan a confirmarla o, si lo necesita, cambiarla. La aplicación CaixaBankNow permite ver en tiempo real la agenda del gestor y elegir el hueco horario más conveniente.

Quienes lleguen a "all in one" con cita previa no tendrán necesidad de guardar turno para que avisen a su gestor: el cliente podrá notificar con su móvil que ha llegado y la persona que le espera saldrá a su encuentro. Asimismo, Caixabank ha diseñado un sistema de auto check-in con tecnología NFC gracias al cual el cliente puede avisar de su llegada simplemente aproximando su móvil al dispositivo ubicado en la entrada de "all in one".

Un oasis urbano

El diseño y la tecnología se combinan en "all in one" para que la experiencia de la visita sea especial para los clientes. Las pantallas envolventes ofrecen imágenes de entornos naturales que, combinadas con la fragancia del espacio, elaborada exclusivamente para el centro, y el ambiente musical, propician la sensación de llegada a un “oasis urbano”.

La zona de autoservicio de "all in one" cuenta con los últimos avances en cajeros, incluida la tecnología de reconocimiento facial, diseñada por Caixabank para facilitar a los clientes extraer efectivo con una imagen de su rostro, sin necesidad de introducir su PIN. El software de este tipo de cajeros reconoce y valida 16.000 puntos del rostro del cliente para garantizar una identificación totalmente segura. Caixabank ha sido la primera entidad financiera del mundo en poner en marcha esta tecnología.