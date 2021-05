DS Smith duplica la inversión en i+D y acelera su estrategia de economía circular

DS Smith, la empresa de packaging sostenible que cotiza en el índice FTSE 100 en la Bolsa de Londres, ha anunciado un paquete de 116 millones de euros en i+D e innovación para impulsar su labor entorno a la economía circular.

La nueva inversión a cinco años incluye la creación de un nuevo centro de tecnologías de vanguardia en el Reino Unido, el desarrollo de nuevos materiales para sustituir los plásticos, y un proyecto piloto para calibrar el impacto de la fuerza G en el packaging para entregas a domicilio.

Este aumento en la inversión respalda la nueva estrategia de sostenibilidad de la compañía marcada por la economía circular.

Esta estrategia busca ofrecer a todos los clientes un packaging 100% reciclable en un plazo de dos años y sustituir mil millones de artículos de plástico de los supermercados y del canal e-commerce para 2025.

El programa de i+D de la compañía incluye los siguientes proyectos sobre nuevos materiales con aceleración de las inversiones en el desarrollo, incluyendo packaging translúcido totalmente reciclable para sustituir las ventanas de plástico en los envases de sándwiches y comida preparada, y nuevas investigaciones sobre fibras naturales alternativas; también expansión de las tecnologías de barrera, como el reciente programa piloto «Touchguard», un revestimiento de packaging resistente a la transmisión de virus y aplicación de ciencia a la fibra: análisis en profundidad de las diferentes fibras en papel reciclado y cartón ondulado para optimizar su fuerza, resistencia y propiedades de reciclaje.

En cuanto a la eliminación de residuos se proyecta hacer un análisis real de las cadenas de suministro para las entregas de e-commerce, incluyendo el cálculo de impactos de la fuerza G en los paquetes en tránsito para reducir los residuos y evitar paquetes deteriorados; nuevos ensayos para reforzar las fibras naturales del papel con el fin de optimizar los materiales en el diseño y fabricación de cajas, pues la nueva tecnología permite eliminar el exceso de fibra del packaging, al tiempo que se mejora su fuerza y resistencia general y para ello se cuenta con 700 diseñadores de DS Smith formados en Diseño Circular en colaboración con la Fundación Ellen MacArthur, para que todos los clientes tengan acceso a un packaging circular.

Nuevo centro de aceleración de prototipos

La compañía señala que la creación de «Unit 17», una nueva instalación para pruebas y prototipos en el Reino Unido, en la que desarrollar innovaciones de vanguardia. Esta nueva unidad acelerará la puesta a punto de tecnología de última generación y trabajará en cooperación con los 50 centros de innovación del Grupo, así como con los colaboradores en i+D.

Miles Roberts, director ejecutivo de DS Smith, ha explicado: «La forma en que vivimos está cambiando rápidamente debido a diversos factores, y la manera en que cuidamos del medio ambiente es una prioridad. Actualmente estamos invirtiendo más que en años anteriores para garantizar que lideramos este cambio y que podemos ofrecer a los clientes un packaging que tenga menos impacto en el medio ambiente».

«DS Smith produce packaging sostenible basado en fibras. Continuamos centrados en reducir el impacto de nuestras operaciones en el medio ambiente, y lo que es más importante, podemos contribuir a la sociedad en general ofreciendo soluciones de packaging circular y ayudando a nuestros clientes en su transición hacia una economía circular» afirmó Miles Roberts.

Estrategia de sostenibilidad

La estrategia de sostenibilidad de DS Smith «Now and Next» fue lanzada en otoño de 2020 e incluye objetivos de referencia en el sector centrados en la Economía Circular.

Además de los objetivos convencionales en áreas como la reducción de emisiones de carbono, disminución del uso del agua y de los residuos en vertederos, la empresa de packaging sostenible se ha propuesto eliminar 250.000 trayectos en camión de las carreteras, sustituir mil millones de piezas de plástico de los supermercados y del canal e-commerce y formar a 5 millones de jóvenes en economía circular.