Deliverect saca el producto Dispatch para el delivery de última milla

Deliverect ha lanzado el producto Dispatch para el delivery de última milla que puede ofrecer grandes oportunidades a empresas como Uber Direct.

El servicio Dispatch de la empresas de Software de integraciones para restaurantes líder a nivel global, permite a los restaurantes pueden asignar sus pedidos online de forma automática a diferentes plataformas de última milla. Para ello fijan diferentes parámetros, como el reparto más económico o el más rápido (según las necesidades y preferencias del restaurante) y automatizan la asignación del mismo.

De esta forma, con Dispatch, Deliverect ayuda a los restaurantes a optimizar sus entregas: se amplía el rango de entrega, se abaratan los costes de envío, el establecimiento accede a un mayor número de repartidores y, al mismo tiempo, puede seguir el estado de los pedidos en tiempo real.

La plataforma de última milla Uber Direct, permite a los restaurantes acceder a los datos de sus clientes, manteniendo la identidad de su marca, facilitando así la fidelización de sus clientes. Además, los restaurantes pueden mantener a los clientes informados en tiempo real sobre el estado de sus entregas y establecer tarifas de entrega personalizadas con Uber Direct.

"Estamos encantados de seguir trabajando mano a mano con Deliverect con el objetivo común de facilitar a los restaurantes que puedan ofrecer entregas adaptadas a las necesidades de sus negocios y a las expectativas de sus clientes", dijo Jordi Suárez, director global de Uber Direct.

"La entrega bajo demanda ya no es un lujo, hoy en día es una expectativa básica del consumidor. La integración de Uber Direct con Deliverect permite que más restaurantes tengan el control total de su experiencia de marca a la vez que cumplen expectativas de sus clientes y amplían el alcance de sus entregas", señaló.

"Garantizar a los clientes que las entregas de sus pedidos sean rápidas y fiables es un ingrediente clave para el éxito de los restaurantes. De hecho, en Estados Unidos, la rapidez de la entrega es un factor determinante para los consumidores a la hora de decidir si volverían a pedir a un restaurante", afirmó Zhong Xu, CEO y cofundador de Deliverect.

"Al ampliar nuestra asociación con Uber, facilitando el acceso de nuestros clientes a Uber Direct, estamos proporcionando a los restaurantes más herramientas para mejorar y aumentar sus ventas de delivery, mejorando tanto los ingresos del negocio como la experiencia del cliente", dijo.

Nueva integración

Para los restaurantes utilizar esta nueva integración entre Deliverect y Uber Direct, es una oportunidad para agilizar sus operaciones, aumentar sus márgenes y mejorar la satisfacción de sus clientes. "El Delivery no es solo un negocio de comida, sino también de gestión y optimización" explica Marta Vega, cofundadora & COO en Desfase. "Herramientas como Dispatch de Deliverect son clave para identificar y eliminar problemas, como cancelaciones o retrasos, y optimizar los costes", agregó.

Sobre Deliverect Deliverect es una empresa SaaS -Software as a Service- que simplifica la gestión de los pedidos online. Deliverect integra los pedidos online de las plataformas de delivery (Glovo, Uber Eats, Deliveroo, JustEat Takeaway.com, etc.), lo que permite que más de 43.000 establecimientos mejoren su servicio operativo y aumente la satisfacción de sus clientes.

Confianza de los restaurantes

Con operaciones en más de 42 mercados en todo el mundo, Deliverect cuenta con la confianza de cadenas de restaurantes y FMCG -Fast Moving Consumer Goods- como Taco Bell, Timeout Market o Unilever, así como restaurantes pequeños y medianos y cocinas especializadas sin comedor (dark kitchens) de todo el mundo.