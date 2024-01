El Olive Oil World Congress recibe el respaldo del COI

El Olive Oil World Congress ha recibido el respaldo del Consejo Oleícola Internacional (COI) y continúa de esta manera sumando nuevos apoyos de cara a su celebración del 26 al 28 de junio de 2024 en Madrid.

El Consejo Oleícola Internacional es la única entidad internacional intergubernamental dedicada al aceite de oliva y las aceitunas de mesa.

El COI contribuye de manera decisiva al desarrollo sostenible y responsable de la oleicultura y constituye un foro mundial donde se debaten las políticas a adoptar y se abordan los desafíos presentes y futuros. Entre sus miembros actuales figuran las principales entidades productoras y exportadoras internacionales de aceite de oliva y aceitunas de mesa. Hay que recordar que los miembros productores del COI representan el 98% de la producción mundial de aceitunas.

Con esta alianza, el OOWC espera aumentar su capacidad de visibilidad a nivel mundial. Sin duda, un importante acuerdo para dar a conocer la situación actual del sector oleícola y del aceite de oliva en todas sus vertientes a nivel internacional.

Empresas y asociaciones del sector del olivar y del aceite de oliva nacional e internacional, de la distribución y la restauración, industria auxiliar, centros de investigación públicos y privados, investigadores y estudiantes y Administración Pública que deseen participar podrán hacerlo gracias a la gran variedad de posibilidades que desde el OOWC se han desarrollado para adaptarse a todas las empresas del sector.

Bajo el lema 'Taste it, enjoy, It's olive oil', el OOWC cuenta para su organización con la colaboración de AgroBank, la Junta de Castilla-La Mancha a través de la marca 'Campo y Alma' y la Junta de Andalucía mediante su marca 'Gusto del Sur' como patrocinadores Platino; Grupo Interóleo, Balam Agriculture y Agrocolor, como patrocinadores Oro; y la empresa Kubota como patrocinador Plata. Agrotec, Voz do Campo, periódicos portugueses especializados en el sector agrícola, Grupo Joly y Oleo en España, son los Media Partners del OOWC.

Cabe recordar que patrocinando el congreso se podrá mantener contacto directo con los profesionales más importantes, además de contar con una gran visibilidad durante la cita más importante del sector del aceite de oliva.

Todo aquel interesado en formar parte puede obtener información a través de la Secretaría Técnica del OOWC llamando al 91 721 79 29 o mandando un email a info@oliveoilworldcongress.com.

El OOWC

El Congreso Mundial del Aceite de Oliva es un evento que congregará a los principales ponentes a nivel mundial en cada materia, generando conocimiento sobre las novedades e innovaciones existentes en cada eslabón de la cadena de valor. Convocará a todos los operadores del sector a nivel mundial, con el objetivo de aunar voluntades para seguir trabajando todos de forma conjunta.

Sede itinerante

Teniendo en cuenta que España es el líder mundial en producción, comercialización y exportación de aceite de oliva, se ha decidido que la primera edición se celebraría en Madrid en 2024, pero el proyecto dará comienzo en el año 2023 con las acciones promocionales de “En ruta hacia el OOWC-2024”.

Tras esta primera edición la sede será itinerante, aunque se desarrollarán actividades intercongresos en todo el mundo