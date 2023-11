Acesur se implica en un proyecto para producir alimentos con propiedades medicinales

Acesur ha decidido implicarse en un proyecto para producir alimentos con propiedades medicinales, se trata de Prediabole, en el que colaboran la Universidad de Varsovia y el Centro tecnológico Campden CBHU.

Prediabole es: "Developing a functional olive oil enriched with oleanlic acid for the prevention of type 2 diabetes in prediabetic patients" y está financiado por EIT-FOOD.

EIT Food cuenta con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), unorganismo de la Unión Europea.

El proyecto persigue el desarrollo y puesta en el mercado de un nuevo alimento funcional que, incorporado a la dieta de forma regular, module el metabolismo humano hacia unperfil saludable, previniendo la aparición de enfermedades metabólicas, fundamentalmente la diabetestipo II.

El nuevo producto consiste en un aceite de oliva virgen extra (AOVE) enriquecido con ácido oleanólico (AO).

El ácido oleanólico es un componente natural con gran impacto positivo sobre la salud humana, que seencuentra en la piel y pulpa de la aceituna. No obstante, sólo una pequeña fracción de éste pasa al aceitede oliva durante su extracción.

Al enriquecer el aceite de oliva virgen extra con mayores cantidades delmencionado ácido, se obtiene un nuevo alimento funcional enfocado a desarrollar el concepto de nutriciónpersonalizada para combatir enfermedades crónicas asociadas a la obesidad y al envejecimiento, como ladiabetes, las enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.

En el seno del proyecto, el ácido oleanólico es extraído de manera sostenible a partir de las hojas del propio olivo que se obtienen como subproducto en el proceso de extracción del aceite de oliva, fomentando así, además, el concepto de economía circular, valorizando la hoja de olivo.

Propiedades funcionales

Así, el nuevo alimento, combina los beneficios saludables del AOVE con las propiedades funcionales delácido oleanólico, de forma que este producto, consumido regularmente asegura una reducción drástica(más del 51,5 %) de la probabilidad de desarrollar enfermedades metabólicas en el consumidor, enparticular Diabetes Mellitus tipo 2.

Estas propiedades funcionales han sido ampliamente demostradas científicamente mediante estudiosclínicos sobre pacientes reales, aleatorizados, controlados, llevados a cabo en diferentes proyectos deinvestigación durante los últimos 15 años, y liderados por el Centro Superior de Investigaciones Científicas(CSIC-Instituto de la grasa) y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en los que ya participó Acesur.

Estos ensayos clínicos dieron lugar a una patente (EP18382510) cuyos titulares son el CSIC y el SAS y que ha sido recientemente licenciada por Acesur para su explotación comercial.

I+D

El Departamento de I+D de Acesur, está trabajando en el desarrollo y puesta en el mercado de este nuevoproducto con el apoyo financiero de EIT FOOD. El periodo de ejecución del proyecto Prediabole seextiende desde junio de 2022 a diciembre de 2023.

El proyecto está co-financiado por EIT Food, organismo dependiente de la Unión Europea y colaboran la Universidad de Varsovia y el centro tecnológico Campden CBHU.