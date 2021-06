El nuevo programa Oracle Support Rewards ayuda a los clientes a acelerar su migración a la nube mientras reducen sus costes de soporte de licencias

Oracle anuncia su nuevo programa Oracle Support Rewards, que ayuda a las empresas a acelerar su migración a la nube, a la vez que reduce sus costes de soporte de licencias de software. Ahora, las empresas que adquieran nuevos compromisos de compra de servicios Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pueden reducir, o incluso eliminar, su gasto de soporte de licencias on-premises mediante “recompensas”.

Con esta nueva iniciativa, todos aquellos clientes de soporte de licencias Oracle acumularán al menos 25 centavos de dólar en Support Rewards por cada dólar de Universal Credits de Oracle Cloud Infrastructure que adquieran y consuman. Las empresas con Unlimited License Agreements (ULA) de Oracle acumularán aún más, un 33% del consumo cloud que contraten. Esto supone que si el gasto en soporte de licencias en tecnología Oracle de una empresa es, por ejemplo, 500.000 dólares, ese cliente podría eliminar ese coste y cubrirlo por completo con Support Rewards migrando 1,5 millones de dólares de cargas de trabajo a OCI.

"OCI es el negocio de más rápido crecimiento de Oracle porque hemos construido una plataforma de infraestructura en la nube de segunda generación única, capaz de ejecutar las cargas de trabajo de misión crítica más exigentes de forma más rápida, más fiable y segura que nuestros sistemas on-premises ", afirmó Larry Ellison, Oracle Chairman of the Board and Chief Technology Officer. "Queremos hacer que más clientes aprovechen nuestro OCI Gen 2. Oracle Support Rewards les ofrece una forma sencilla de reducir su gasto en soporte de licencias y al mismo tiempo acelerar la velocidad de su adopción de la nube".

En el contexto actual, tanto los CIOs como los departamentos de TI de las empresas están cada vez más presionados para impulsar la innovación, en muchos casos sin disponer de nuevas partidas presupuestarias. El programa Oracle Support Rewards crea más valor para los actuales clientes de tecnología de Oracle, haciendo que la adopción de Oracle Cloud Infrastructure sea aún más rentable. Al igual que las millas de viajero frecuente en las compañías aéreas, las Support Rewards de un cliente se añaden automáticamente a su Consola OCI cada mes, y las “recompensas” pueden canjearse en cualquier momento.

Acelerar las transformaciones digitales

Oracle Support Rewards se une a los programas Oracle Universal Credits, Oracle Bring Your Own License, Oracle Customer to Cloud y el reciente Oracle Cloud Lift, todos ellos destinados a acelerar las transformaciones digitales de las empresas al tiempo que ofrecen una gran experiencia de cliente. Si sumamos Oracle Cloud Lift a Oracle Support Rewards y a los competitivos precios de OCI, cada vez es más sencillo y rentable migrar cargas de trabajo a la nube.

"Oracle está creando un gran valor diferencial en sus servicios de infraestructura en la nube al centrarse en las necesidades específicas de las empresas", afirma Dave McCarthy, vicepresidente, Cloud and Edge Infrastructure Services, IDC. "Oracle Support Rewards, junto con unos precios flexibles y transparentes, son una combinación esencial, hoy en día, para atraer nuevos clientes y acelerar la adopción de OCI".

Clientes y partners como Allegis Group, Cognizant y Experian ya están disfrutando de las ventajas del nuevo programa, y en el caso de los partners también se están beneficiando de un incentivo adicional, sobre todo los proveedores de servicios en la nube, ya que pueden trasladar el ahorro de Oracle Support Rewards a sus clientes de OCI.

"Allegis Group es el líder mundial en gestión del talento. Oracle nos ha ayudado a diseñar una sólida estrategia de adopción de la nube que equilibra los beneficios para nuestros usuarios y para nuestro propio negocio, con la inmediata modernización de algunas de nuestras aplicaciones principales como PeopleSoft y con la adopción progresiva de un modelo SaaS", indica Brian Lindner, chief Information Officer, Allegis Group. "El programa Oracle Support Rewards nos permite seguir amortizando las inversiones realizadas en tecnología, reducir drásticamente los costes e invertir en el futuro".

"Durante más de 20 años, Cognizant ha ido de la mano de Oracle para ayudar a nuestros clientes en común a modernizar sus negocios y plataformas tecnológicas", indica por su parte Anil Cheriyan, executive vice president, Strategy and Technology, Cognizant. "El nuevo programa Oracle Support Rewards nos proporciona tanto a nosotros como a nuestros clientes una serie de importantes incentivos adicionales para trasladar las cargas de trabajo a Oracle Cloud Infrastructure”.

Experiencia

"Como líder en datos y analítica, ofrecer la mejor experiencia de cliente es extremadamente importante para Experian. Trabajamos con Oracle para muchos de nuestros principales sistemas on-premises, desde el análisis de datos del call center hasta los informes económicos y financieros", afirma Mervyn Lally, global chief Enterprise Architect, Experian. "A medida que seguimos adoptando soluciones basadas en la nube, Oracle Support Rewards nos facilita la elección de Oracle Cloud para el futuro de estos sistemas. Creemos que trabajar con Oracle nos permitirá mejorar aún más nuestras capacidades de procesamiento y analítica de datos en la nube, así como ayudar a los millones de usuarios y empresas a los que servimos con nuestras innovadoras soluciones".