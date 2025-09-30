Los aceites de Hacienda Guzmán llevarán el sello de calidad Gusto del Sur con lo que reafirma su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad, valores que definen tanto a la marca como a este distintivo de calidad.

La firma referente en la producción de aceites de oliva virgen extra gourmets y ecológicos ha formalizado su adhesión a la marca de calidad agroalimentaria impulsada por la Junta de Andalucía con el objetivo de distinguir los productos andaluces de excelencia.

Con esta incorporación, Hacienda Guzmán reafirma su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad, valores que definen tanto a la marca como al distintivo Gusto del Sur. Este sello garantiza que los productos que lo ostentan cumplen requisitos más exigentes que los establecidos en los estándares comerciales habituales, ofreciendo a los consumidores la máxima seguridad y confianza.

La entrada de Hacienda Guzmán en Gusto del Sur supone un paso estratégico que refuerza su posicionamiento como marca premium en el sector oleícola, al tiempo que impulsa su visibilidad en los mercados nacionales e internacionales. Esta adhesión permitirá a la compañía beneficiarse de las acciones de promoción y apoyo institucional que se desarrollan bajo el paraguas de la marca, además de contribuir a la proyección conjunta de los productos andaluces de mayor prestigio.

“Para Hacienda Guzmán, formar parte de Gusto del Sur es un reconocimiento a nuestra filosofía de trabajo, basada en la excelencia sensorial, la innovación y el respeto por el entorno. Nos enorgullece unirnos a una marca que representa lo mejor de Andalucía y que nos permitirá seguir llevando el sabor del sur a todo el mundo”, ha declarado Álvaro Guillén, CEO de Hacienda Guzmán.

Con esta adhesión, Hacienda Guzmán consolida su liderazgo en el sector de los aceites de oliva virgen extra ecológicos y gourmet, y se suma a un proyecto colectivo que pone en valor la riqueza, diversidad y calidad de los productos andaluces.

Hacienda Guzmán

En Hacienda Guzmán, con más de cinco siglos de tradición aceitera, y presentes en los puntos de venta más exclusivos de 30 países, nos dedicamos a crear experiencias culinarias únicas a través de nuestros aceites de oliva virgen extra premium. Nuestro enfoque combina la excelencia artesanal con la innovación, ofreciendo productos que reflejan la esencia y el carácter de Andalucía.

Nuestros olivos se cultivan en la finca histórica de La Rinconada, en Sevilla, un entorno privilegiado que garantiza la máxima calidad de la aceituna. Seguimos métodos respetuosos con la tierra y con un cuidado meticuloso del olivar, para que cada aceite conserve la frescura y el sabor genuino de la fruta.

Amplia gama

En la elaboración de nuestros aceites, seleccionamos únicamente aceitunas en su punto óptimo de madurez y trasladamos el fruto a la almazara de forma inmediata para su molienda, asegurando que cada gota cumpla con los más altos estándares de calidad. Nuestra gama incluye aceites monovarietales y coupage, así como el exclusivo HG V Centenario, que celebra más de 500 años de historia y tradición aceitera.

Además de nuestros aceites, en Hacienda Guzmán ofrecemos experiencias de oleoturismo, donde visitantes y amantes del buen gusto pueden sumergirse en la historia, la cultura y la excelencia de nuestra hacienda y finca, descubriendo el verdadero sabor de Andalucía.