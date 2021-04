24 startups inician su programa de aceleración en Andalucía Open Future que suma más de 1.100 solicitudes

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y Telefónica con la colaboración de los ayuntamientos de Málaga, Almería y Córdoba, han seleccionado a 24 startups, compuestas por 164 emprendedores, para participar en una nueva convocatoria del programa de impulso al emprendimiento tecnológico "Andalucía Open Future".

El acto de bienvenida virtual a las startups ha contado con la participación de la directora general de Economía Digital e Innovación, Loreto del Valle, quien ha destacado el potencial, la calidad y la motivación de las nuevas empresas y ha presentado las iniciativas puestas en marcha por la Consejería “para que ser emprendedor tecnológico en Andalucía se convierta en una perspectiva atractiva”. Entre estas, ha destacado el Plan General de Emprendimiento, la simplificación administrativa, los fondos de capital riesgo por importe de más de 50 millones o la competición regional "Startup Andalucía Roadshow".

Por su parte, Leopoldo Balmori, responsable de Innovación Territorio Sur de Telefónica, ha destacado que “Andalucía Open Future está integrado por un gran equipo multidisciplinar. Los cuatro centros de la iniciativa cuentan con la misma metodología, con comunicación e interconexión entre ellos, y con un equipo directivo y de mentores que son la palanca clave para la evolución de vuestros proyectos. En definitiva, como nos han definido nuestras propias startups “somos el mejor compañero de viaje para lograr un buen producto”.

Las nuevas empresas se incorporan a la aceleración con una metodología de trabajo híbrida adaptada a la situación actual, que combinará la asistencia personalizada online y la actividad presencial en los centros de Sevilla (El Cubo), Málaga (La Farola), Almería (El Cable) y Córdoba (El Patio). Durante este proceso de maduración -de cuatro meses prorrogable a otros cuatro- recibirán el asesoramiento de más de 80 mentores expertos en diversas áreas de negocio, además de poder participar en actividades formativas y de networking, obtener visibilidad, así como acceder a oportunidades de financiación pública y privada.

Desde que comenzase en 2014, Andalucía Open Future ha acelerado hasta la fecha a 202 empresas de base innovadora, de las que 108 están facturando y 68 han sido invertidas. Con más de 4.000 horas de mentorizaciones destinadas en cada edición a las startups aceleradas, es uno de los programas más solicitados por los emprendedores andaluces, que suma 1.166 solicitudes recibidas.

24 nuevas startups

Las startups seleccionadas desarrollan productos innovadores en sectores estratégicos como inteligencia artificial, turismo inteligente (smart tourism), salud digital (e-health), tecnología financiera (fintech), comercio (retail), innovación inmobiliaria (proptech) y tecnología aplicada a la agricultura (agrotech), entre otros.

Seis startups han superado con éxito el proceso de selección para El Cubo (Sevilla): Kampaoh crea un nuevo concepto de ir de camping, ofreciendo tiendas de diseño ya montadas y equipadas con todo lo que se necesita para pasar unos días en plena naturaleza; Pikotea desarrolla un software de TPV con sistema de gestión y auto pedidos que ofrece digitalización 360º de todo el proceso de venta de un negocio de hostelería; Afeedme es una plataforma especializada en el sector de la alimentación animal, diseñada para realizar intercambios comerciales entre proveedores y clientes de forma rápida online; Bitcoinpyme trabaja en la solución de pago en bitcoin para negocios y particulares; el Portal del paciente Hidup, es una herramienta que se integra en el software de las entidades hospitalarias, permitiendo manejar citas, informes e historias clínicas; Zecurebuy, desarrolla una app anti-fraude para certificación de pedidos que aporta seguridad y confianza real a compradores, vendedores, tiendas físicas y eCommerce.

La Farola

La Farola (Málaga) ha seleccionado a ocho empresas: La startup Owo Game ha creado su propia chaqueta háptica que permite sentir más de 30 sensaciones físicas diferentes mientras juegas a videojuegos; Datacasas Proptech desarrolla una web móvil que utiliza datos y emociones para vender propiedades de obra nueva; Agrow Analytics trabaja en un sistema de seguimiento en tiempo real del agua disponible en las parcelas y su efecto en los cultivos; Debit2go es una plataforma digital de suscripción que ayuda a las pymes y autónomos a crear suscripciones en 5 minutos y sin cambiar de banco; Botslovers crea asistentes virtuales (voicebots y chatbots) con inteligencia artificial para ayudar a las empresas a reducir costes automatizando procesos y a vender más mejorando la experiencia de compra de sus clientes; Talent Jam ofrece una plataforma online que permite descubrir y contratar a los mejores proveedores del sector cultural y creativo en Europa; Waaraya ha desarrollado una app que nos ayuda a crear nuestro legado emocional (a través de mensajes) para compartir con los nuestros, durante nuestra vida o después de ella; HiKlub, usa la inteligencia artificial para ofrecer al usuario grupos afines con los que participar en actividades de turismo de proximidad.

El Cable

Las cinco startups elegidas para ser impulsadas en El Cable (Almería) son: Brug, una plataforma que ofrece mediante el pago de una suscripción mensual poder elegir y disfrutar, cada mes, de diferentes joyas y relojes; Dsruptive, realiza un seguimiento de diferentes parámetros de la salud por parte de los usuarios a través de un implante subcutáneo y una aplicación móvil, pudiendo almacenar esta información y utilizarla tanto para fines médicos como no médicos; Waggy, app web/móvil para realizar donaciones y comprar alimentos/útiles básicos para protectoras y santuarios de animales en España; OWA (Only about Women Academy), academia nómada de formación centrada en temas relacionados con entrenamiento, salud y mujer; Wilapp, app gratuita para pedir cita en tiempo real en centros de peluquería y estética que incluye un chat entre proveedor y cliente.

El Patio

La aceleradora de Córdoba, El Patio, ha seleccionado a cinco startups: Psycho you, un portal personalizado que conecta pacientes/clientes y profesionales especializados en psicología basado en un sistema de valoraciones y cercanía al paciente/cliente; Nowco, hace uso de material audiovisual para dar respuesta a todas las preguntas que los estudiantes (especialmente universitarios) puedan tener sobre sus estudios; EcoProten, startup especializada en agrotech que se encarga de la cría, reproducción y engorde de la larva tenebrio molitor con fines alimenticios; CheersMeApp, app de cloud management que revoluciona la comunicación y la contratación de los profesionales de la hostelería y restauración; Redil, startup especializada en el sector ganadero que soluciona el problema de los bajos precios en los productos de ganadería extensiva, eliminando la cadena de intermediarios y llegando directamente al consumidor final.

Andalucía Open Future está impulsado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y Telefónica, y cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de Málaga, Almería y Córdoba (a través de Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo), adheridos a la iniciativa, para la gestión y dinamización de los espacios de aceleración de startups ubicados en estas ciudades.