Acesur exhibirá sus nuevos formatos en Alimentaria 2026, donde estará presente en el pabellón 2, stand C242, un espacio en el que mostrará la calidad, la innovación y la solidez de sus marcas, así como su capacidad productiva y su vocación internacional.

Esta feria se celebrará del 23 al 26 de marzo en Barcelona y allí la compañía aprovechará su presencia para dar a conocer las principales novedades de su porfolio y reforzar su posicionamiento como uno de los grupos de referencia del sector oleícola.

En los últimos años las inversiones en almazaras y origen ha consolidado las marcas de Acesur (Coosur y La Española) como las marcas líderes en el aceite de oliva en España, según datos Nielsen.

Entre las principales novedades que el grupo presentará en la feria destaca el aceite de oliva virgen extra Gran Selección 750 ml de Coosur en vidrio, un producto que recupera el formato octogonal, icono de la marca en los lineales, para reforzar su identidad visual en el punto de venta.

También bajo su marca Coosur, la compañía dará a conocer su nuevo bag in box de aceite de oliva virgen extra, un formato pensado para mejorar la conservación del producto al protegerlo del contacto con la luz y el oxígeno, además de facilitar su uso y responder a las nuevas demandas del mercado en términos de funcionalidad y eficiencia.

Por su parte, con su marca La Española, Acesur presenta su nueva lata cilíndrica de 1 litro de aceite de oliva virgen extra, un diseño que amplía la consolidada gama de latas de la marca. Este formato, además de aportar una imagen diferencial en el lineal, permite proteger mejor el aceite de la luz y contribuir así a conservar intactas sus propiedades.

Sin embargo, Acesur no solo está presente en la categoría de aceite, también es un actor relevante en salsas y aderezos. En este sentido, durante la feria la compañía también presentará sus últimos desarrollos a sus clientes.

En el ámbito de la sostenibilidad, Acesur dará a conocer, además, su primera etiqueta elaborada a partir de orujillo, un subproducto procedente del propio proceso de producción del aceite de oliva. Esta etiqueta se incorporará en la gama de aceite de oliva virgen extra ecológico disponible en mercados internacionales como Australia o Reino Unido, aunque la compañía prevé implantarlo próximamente también en España.

Para Mario Sánchez de Pablos, director comercial y de marketing de Acesur Iberia, “Alimentaria es una cita clave para seguir reforzando nuestra relación con clientes, además de un escaparate ideal para mostrar cómo están evolucionando nuestras marcas con nuevas soluciones de formato, sostenibilidad y valor añadido”.

Calidad, innovación y practicidad

En este sentido, añade que “nuestro objetivo es seguir acercando el aceite de oliva a los consumidores con propuestas que combinen calidad, innovación y practicidad, adaptándonos a las necesidades de cada mercado y canal”.

La participación en Alimentaria permitirá a Acesur mostrar al sector la evolución de sus marcas y su apuesta continua por el desarrollo de nuevos formatos, soluciones sostenibles y propuestas adaptadas a las tendencias del mercado. Durante los cuatro días de feria, la compañía aprovechará este punto de encuentro internacional para compartir con clientes y profesionales del sector sus últimas iniciativas y seguir impulsando el crecimiento de sus marcas en mercados nacionales e internacionales.

Tayecrtoria de Acesur

Sus inicios se remontan a 1840. Con sede en Dos Hermanas (Sevilla), Acesur es la compañía española que más aceite de oliva envasó en España en 2024.

Acesur posee once marcas en el mercado, entre las que destacan La Española, Coosur, Squizz, Guillén, Ponti y Coosol, y cuenta con la línea de productos más completa del sector. Produce, refina, envasa y comercializa aceite de oliva y aceites de semillas.

En su cartera de productos además se incluyen vinagres, mayonesas y salsas. Acesur garantiza la calidad de sus productos realizando más de 200 controles analíticos y organolépticos diarios de sus productos. Presente en más de 120 países, la calidad, la innovación y la sostenibilidad son los pilares del crecimiento sostenido de Acesur en los últimos años