Agroseguro difunde las ventajas del aseguramiento con una campaña publicitaria. Ideada y desarrollada por la agencia de publicidad Candy Store, la campaña se construye sobre los valores de diálogo, consenso y compromiso que han caracterizado los 45 años de historia del sistema y que han permitido alcanzar su actual nivel de desarrollo y solidez. Su mensaje central defiende, asimismo, la creencia de que esa unión permite obtener mayores fortalezas y que, cuando el campo y el seguro trabajan juntos, el resultado es más fuerte, más armónico y con más futuro.

Con el lema “Unidos suena mejor”, esta nueva campaña publicitaria reivindica el valor del sistema español de Seguros Agrarios Combinados y el compromiso del sector asegurador con el sector primario.

La directora de Producción y Marketing de Agroseguro, Sílvia Marques, reafirma que “esta campaña habla de agricultores, ganaderos, entidades, mediadores… cada uno con su voz. Cuando nos escuchamos y trabajamos en equipo, logramos melodías únicas. Porque la unión es nuestra forma de trabajar, nos hace más fuertes, nos da presente y asegura futuro. Queremos transmitirle al sector que Agroseguro está aquí, que seguimos comprometidos y que evolucionamos sin perder nuestra esencia. Escuchamos, aprendemos y nos adaptamos, y lo hacemos juntos, porque «Unidos Suena Mejor».”

Con esa premisa, el spot presenta una banda sonora emocional, que transmite una voz de marca más humana, optimista y positiva, que representa el latido del campo. Todos los sonidos cotidianos del medio rural –una azada o unas lecheras, ruidos de la siembra y recolección, el alboroto de una granja…– son reales y han sido grabados de manera artesanal durante el pasado verano en explotaciones agroganaderas de El Bonillo, Viveros y Albacete (Albacete), con la participación de agricultores y ganaderos reales. A continuación, y ya en estudio, se han mezclado con una base musical original, para crear una melodía única, símbolo de esa unión que da sentido al seguro agrario.

Valores diferenciales del mundo rural

Con “Unidos suena mejor”, Agroseguro cede el protagonismo al día a día del medio rural y reafirma su pasión por el campo como uno de sus valores diferenciales.

La campaña se emite ya en radio y televisión, tanto a nivel nacional como regional, y coincide con el lanzamiento de la nueva identidad corporativa de Agroseguro, presentada el pasado 15 de octubre.

Agroseguro

El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por siniestros de diversa naturaleza. Las condiciones climáticas extremas y cambiantes y los perjudiciales efectos que tienen en las cosechas ponen de manifiesto la conveniencia de proteger las explotaciones con un seguro agrario que permita hacer frente a estas situaciones.