Agroseguro registra el máximo histórico de más de un millón de hectáreas siniestradas

Agroseguro ha registrado el máximo histórico de más de un millón de hectáreas siniestradas a causa de las tormentas de pedrisco, lluvia torrencial o persistente y viento, un registro inédito en los 45 años de existencia del sistema español de Seguros Agrarios Combinados, y que supera el máximo histórico de 2018, situado en 857.949 hectáreas.

En total, la estimación de indemnizaciones provocadas por los fenómenos tormentosos alcanza los 446 millones en 2025, mayoritariamente ya abonados, que es la cifra más elevada registrada hasta ahora en un año.

Corresponden a daños registrados en explotaciones aseguradas en 27 líneas de seguro diferentes. Destaca especialmente la severidad de estas tormentas sobre producciones de alto valor y muy presentes en nuestro campo, como los frutales (152 millones), los herbáceos extensivos (106 millones), la uva de vino (64 millones), las hortalizas (49 millones) y los cítricos (37 millones).

Castilla-La Mancha, con 78 millones, y Aragón, con 68 millones, son las comunidades que suman los mayores importes de indemnización por actividad tormentosa:

Sumando el resto de los riesgos cubiertos por el seguro agrario, la estimación de indemnizaciones de 2025 (a 31 de octubre) alcanza los 694 millones de euros.

Realidad climática

Estas elevadas cifras de superficie e indemnización se alcanzan debido a la actual realidad climática, marcada por fenómenos meteorológicos más recurrentes e intensos, así como al constante incremento del aseguramiento por la creciente preocupación de los agricultores y ganaderos por la estabilidad de sus explotaciones.

En 2025, las tormentas han descargado de manera recurrente a lo largo de todo el año, agravándose notablemente durante los meses de mayo, junio (con 460.000 hectáreas siniestradas durante el mes) y julio, si bien la cifra del millón de hectáreas se ha alcanzado a finales de octubre tras las tormentas puntuales registradas en diferentes puntos de la península. Para gestionar una superficie tan elevada de siniestros, la mayor parte concentrada en unas semanas concretas del año, el sistema de Seguros Agrarios Combinados ha contado con un contingente de alrededor de 350 peritos colaboradores.

Agroseguro

El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por siniestros de diversa naturaleza.

Las condiciones climáticas extremas y cambiantes y los perjudiciales efectos que tienen en las cosechas ponen de manifiesto la conveniencia de proteger las explotaciones con un seguro agrario que permita hacer frente a estas situaciones.