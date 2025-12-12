Amazon analiza los hábitos de viaje y consumo de las familias españolas en Navidad

Amazon ha analizado los hábitos de viaje y consumo de las familias en Navidad y Kantar ha sido la encargada de elaborar el estudio entre consumidores de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. Una de las conclusiones ha sido que dos de cada cinco españoles (42%) han escondido un regalo tan bien que no fueron capaces de encontrarlo a tiempo para entregarlo el día de Navidad.

Además, según la 'Encuesta sobre los hábitos de viaje y consumo de las familias en España en la época navideña', realizada por Beruby para Amazon, ocho de cada diez españoles adelantan sus compras navideñas, y solo un 18% las deja para las semanas de Navidad o Reyes. El principal motivo para anticipar las compras es aprovechar descuentos y ofertas online (según el 69% de los encuestados), pero también para asegurarse de recibir los pedidos a tiempo (37%), así como para encontrar una mayor variedad de productos disponibles (33%).

La encuesta también revela que los regalos más populares son la moda (71%), seguida por la tecnología (53%) y los juguetes (48%). En este sentido, un 22% compra estos últimos online porque cree que hay una mayor selección y variedad (51%), por comodidad (41%) y porque ahorra tiempo (50%).

Amazon señaló que la Tienda de Regalos de Amazon incluye opciones para cada persona, tipo de regalo y de presupuesto. Además, la lista anual de ‘Los juguetes más deseados 2025’ facilita la búsqueda del regalo. "En Amazon los clientes pueden hacer sus compras navideñas fácilmente cuándo y desde dónde quieran, sin preocuparse por desplazamientos y disfrutando de entregas rápidas a un domicilio, locker o punto de recogida. Además, pueden adelantar sus compras con tranquilidad ya que la mayoría de los artículos comprados estos días se pueden devolver hasta el próximo 6 de febrero", indicó.

La compañía señaló que envía algunos objetos en su embalaje original como parte de su compromiso para reducir residuos en todas sus operaciones. "Desde 2019, más de 1.000 millones de envíos se han realizado sin embalaje adicional, llegando solo con la etiqueta de envío. Algo que puede suponer un problema para mantener el secreto a no ser que el cliente solicite una caja adicional durante el proceso de pago (checkout)".

Escondites originales

Según el estudio de Kantar para Amazon, los lugares favoritos de los españoles para esconder los regalos son variados: armarios o alacenas (50%), debajo de la cama (37%), el ático o buhardilla (27%), el maletero del coche (26%) o una maleta (25%). Los escondites más originales: cajas de zapatos (18%), el cajón de los calcetines (15%), la cesta de la ropa (7%) e incluso el horno y la lavadora (5%). Una tarea ingeniosa pero no siempre efectiva: el 73% de los consumidores españoles reconoce haber descubierto su propio regalo antes de tiempo.

Además de esconderse, en muchos casos los regalos viajan. Según la 'Encuesta sobre los hábitos de viaje y consumo de las familias en España en la época navideña', seis de cada diez españoles afirma que suele viajar en estas fechas para reunirse con su familia y amigos (77%). De ellos, un 23% lo hace todos los años, un 27% viaja ocasionalmente y un 12% sólo si las circunstancias lo permiten. La mayoría de los españoles celebra las fiestas con su familia cercana (82%), seguida de la familia ampliada (32%) y reuniones mixtas entre familia y amigos (23%).

A la hora de viajar en Navidad, la mayoría de los encuestados opta por hacerlo en coche propio (75%), seguido del avión (32%) y el tren (25%). Y en la mayoría de desplazamientos, independientemente de dónde hayan hecho las compras, un 76% de los consumidores españoles todavía prefiere llevar los regalos en la maleta y solo el 20% elige enviarlos directamente al lugar de destino para viajar más ligero, según la encuesta de Beruby para Amazon.

Comprados online

En el caso de los que han comprado los regalos online, 7 de cada 10 sigue prefiriendo recibirlos en su dirección habitual, mientras que 1 de cada 3 elige un punto de recogida o Amazon Locker, pudiendo elegir así el día y el horario que mejor se adapte a sus planes.

Amazon recordó que su red logística cubre el 100% de los códigos postales de la península con entregas en más del 90% de los destinos en solo dos días. Los clientes pueden enviar y recibir sus paquetes en la dirección donde vayan a pasar las navidades en cualquier rincón de España. "Y si quieren evitar que descubran sus regalos, pueden elegir un punto de recogida seleccionando la entrega gratuita en Amazon Lockers (taquillas) o puntos de recogida, al que podrán ir a retirar el paquete cuando más les convenga".

Además, Amazon colabora con más de 2.500 negocios locales repartidos en más de 900 municipios a través de su programa Hub Delivery, reforzando así su compromiso de acercar productos y oportunidades económicas a las zonas rurales de toda España. Más del 75% de estos negocios están ubicados en municipios de menos de 30.000 habitantes. Este programa no solo permite que los pedidos lleguen a pueblos y barrios de toda España, sino que además brinda un ingreso extra a los negocios participantes, entregando pedidos de Amazon a sus vecinos.