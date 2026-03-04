Amazon extiende su servicio Seller Wallet a la zona euro

Amazon ha decidido extender su servicio Seller Wallet a la zona euro y ofrece a las empresas que venden en sus tiendas en Europa, la mayor parte de ellas pymes, un servicio orientado a simplificar procesos a la hora de internacionalizarse y exportar.

De este modo la herramienta de gestión de fondos integrada en Seller Central, que se lanzó globalmente para la tienda de EE. UU. en 2022, ofrece ahora a colaboradores comerciales de todo el mundo una forma sencilla y sin complicaciones de tener disponible, consultar y transferir el saldo en euros de su tienda directamente a su cuenta bancaria según sus necesidades.

Desde 2022, los vendedores globales en la tienda Amazon de EE. UU. han podido tener disponibles sus ingresos en dólares, consultar saldos en tiempo real, realizar pagos a proveedores y transferir fondos a sus cuentas bancarias cuando lo han necesitado. Seller Wallet USD ofrece a los vendedores control sobre cuándo convertir y transferir sus ganancias, con tipos de cambio transparentes y visibles antes de cada transferencia.

Ahora, Amazon Seller Wallet EUR estará también disponible para siete tiendas europeas: Alemania (Amazon.de), Francia (Amazon.fr), Italia (Amazon.it), España (Amazon.es), Bélgica (Amazon.com.be), Irlanda (Amazon.ie) y Países Bajos (Amazon.nl). Seller Wallet EUR elimina la complejidad de los pagos transfronterizos, ofreciendo precios transparentes y competitivos y facilita aún más a los vendedores gestionar sus ingresos en Europa.

· Gestión de saldos en múltiples tiendas: las empresas que venden en Amazon ahora pueden gestionar sus ingresos en dólares de la tienda estadounidense y en euros consolidados en siete tiendas europeas, todo ello desde Seller Central, a través de Seller Wallet USD o Seller Wallet EUR, respectivamente.

· Pago directo a proveedores y liquidación del IVA: Las empresas que venden a través de Amazon también podrán usar el saldo de su Seller Wallet EUR para pagar a los proveedores en euros y liquidar las obligaciones del IVA en varios países europeos, o utilizar el saldo de su Seller Wallet USD para pagar a los proveedores en EE. UU. o Hong Kong en dólares, todo ello directamente desde Seller Central.

· Control y transparencia: los vendedores pueden elegir entre transferencias únicas o configurar transferencias automáticas periódicas (semanales, quincenales o mensuales) para enviar automáticamente una cantidad fija de su saldo restante de la tienda de Amazon a su cuenta bancaria, lo que reduce los pasos manuales y los gastos generales operativos. Solo se aplica una comisión a las transferencias internacionales, que disminuye a medida que crece su negocio con Amazon. El coste total siempre es visible antes de confirmar cualquier transferencia.

· Tipos de cambio competitivos: Los vendedores de Amazon accederán a tipos de cambio competitivos sin recargos ni costes ocultos y podrán consultar el tipo de cambio real antes de realizar cada transferencia.

Amazon Seller Wallet refleja el compromiso de Amazon con ofrecer a sus colaboradores comerciales, la mayor parte de los cuáles son pymes, las herramientas que necesitan para gestionar sus finanzas de forma eficiente a medida que hacen crecer sus negocios=. Al eliminar la complejidad de los pagos transfronterizos y ofrecer precios transparentes y competitivos, Amazon ayuda a los vendedores a centrarse en lo que más importa: satisfacer a los clientes y construir negocios de éxito.

Las propias pymes españolas han identificado la necesidad de contar con herramientas digitales que apoyen su actividad exportadora, como demostró en 2024 el estudio ''El mercado único: una vía hacia la competitividad y la resiliencia'', elaborado por Implement Consulting Group en colaboración con Amazon y con la participación de Cepyme. En dicho estudio, el 96 % de las pymes españolas participantes afirmó que un mayor uso de las herramientas digitales puede ayudarles a vender más en mercados exteriores como es el mercado único, confirmando así el potencial de las herramientas digitales para estimular las exportaciones.

Empezar a utilizar Amazon Seller Wallet USD o EUR es muy sencillo. Los vendedores pueden registrarse directamente en Seller Central sin costes iniciales ni requisitos mínimos. Una vez registrados, tienen una visibilidad completa de los saldos de sus cuentas y pueden iniciar transferencias cuando lo consideren conveniente para su negocio.

La flexibilidad de mantener los fondos y convertirlos según su propio calendario significa que los vendedores pueden optimizar su flujo de caja en función de las necesidades de su negocio y las condiciones del mercado de divisas. Esto es especialmente valioso para los vendedores que gestionan negocios en varios países y con diferentes divisas.

Tanto si se vende en la tienda de EE. UU., en una tienda en euros, o en ambas, Amazon Seller Wallet ofrece el control y la flexibilidad necesarios para gestionar los ingresos en Amazon en los propios términos del vendedor.

El compromiso con la exportación

Amazon juega un papel clave en la internacionalización de las pymes españolas. El 75% de las pymes que venden en Amazon exportan sus productos a otros países, frente al 9% del conjunto de pymes españolas que venden online. En 2024, estas empresas superaron los 1.200 millones de euros, la gran mayoría (80%) fueron dentro de la Unión Europea, mientras que el 20% alcanzaron destinos fuera de la UE.

Internacionalización

Conscientes de las oportunidades que ofrece la internacionalización como palanca de crecimiento de las pymes, Amazon ha reforzado su compromiso con la internacionalización de las pymes españolas marcándose el objetivo de duplicar sus exportaciones anuales hasta alcanzar los 2.000 millones de euros en 2030.

Como primer paso para alcanzar este objetivo, Amazon colabora con ICEX en el lanzamiento del programa Impulsa, dirigido a pymes españolas ya consolidadas en el mercado español y que quieren dar el salto internacional. El programa tiene como objetivo acelerar aquellos procesos que permiten a una pyme empezar a vender en el exterior.