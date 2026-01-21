Anecoop, entre el 8% de las mejores empresas en materia de sostenibilidad

Anecoop ha conseguido situarse entre el 8% de las mejores empresas en materia de sostenibilidad. El Grupo renueva en 2025 la Medalla de Plata que obtuvo en junio de 2024 y escala posiciones en el ranking global al mejorar su puntuación, que pasa de 70 puntos en 2024 a 76 puntos en los últimos 18 meses. Este resultado sitúa a Anecoop en un percentil del 92% en materia de sostenibilidad de entre las firmas evaluadas por esta plataforma global.

En su 50 Aniversario, Anecoop logra un nuevo avance significativo en su firme compromiso con la sostenibilidad, prioridad estratégica en la toma de decisiones de esta empresa cooperativa agroalimentaria de segundo grado. Así lo acredita el reconocimiento alcanzado tras la reciente evaluación realizada por EcoVadis, proveedor de confianza a nivel mundial de calificaciones de sostenibilidad empresarial, con una red que supera las 150.000 empresas evaluadas, de más de 185 países.

EcoVadis valora la medida en la que las empresas integran los principios de sostenibilidad y de RSE en sus negocios y en su sistema de gestión, analizando su desempeño en criterios ambientales, sociales y éticos, con una metodología basada en los estándares internacionales de sostenibilidad, incluida la Global Reporting Initiative, el Pacto Mundial de la ONU y la norma ISO 26000. La ficha de evaluación de la sostenibilidad contempla 21 indicadores en cuatro ámbitos: medio ambiente, ética, prácticas laborales y derechos humanos, y compras sostenibles.

Según el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, “La evolución al alza en la calificación alcanzada en 2025 refleja la seriedad con la que nos tomamos nuestra estrategia de sostenibilidad, que abarcamos desde un enfoque integral y transversal. Posicionarnos entre el 8% de las mejores empresas globales, según la calificación de EcoVadis, nos anima a seguir avanzando y mejorando, acompañando y guiando a nuestros socios en este camino, conscientes de que ser sostenibles es el camino para asegurar la agricultura del presente y del futuro”.

Pionera en sostenibilidad

El concepto de sostenibilidad está intrínsecamente arraigado a los valores cooperativos fundacionales de Anecoop. Con su adhesión al Pacto de Naciones Unidas en 2020, consolidó su compromiso con la sostenibilidad; un compromiso reforzado con la puesta en marcha en 2023, de la mano de Kiwa I+D+I, del Observatorio de Sostenibilidad de Anecoop.

Esta iniciativa pionera mide, evalúa y transforma datos en conocimiento accionable a través de metodologías avanzadas. Es una herramienta clave y un marco de referencia para evaluar los impactos, identificar las posibles mejoras en el sistema agroalimentario y alinear las estrategias de las cooperativas y empresas socias de Anecoop con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Verde Europeo (European Green Deal) y las políticas ESG.

Una plataforma integral que combina investigación, análisis de datos y formación; área en la que se integra el Campus de Sostenibilidad de Anecoop, un espacio diseñado para capacitar a los técnicos y técnicas de las cooperativas y empresas socias y favorecer el desarrollo de nuevas competencias profesionales.

Anecoop

Desde su fundación, en 1975, el Grupo Anecoop se ha constituido como una de las mayores empresas internacionales de distribución de cítricos, hortalizas, frutas no cítricas y vinos, además de zumos, conservas vegetales, flores y productos de V gama. Es el primer exportador hortofrutícola español.

Red

En la actualidad integra, coordina y comercializa la producción de 61 cooperativas y empresas hortofrutícolas y vinícolas y representa a más de 20.000 agricultores españoles que cultivan más de 61.000 hectáreas repartidas por toda la geografía española, concretamente en 13 provincias. Dispone además de una red comercial internacional con filiales en Francia, Reino Unido, Países Bajos, Polonia, República Checa, China y Estados Unidos.