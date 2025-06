APE Grupo presenta el informe The New Habitat 26/27 sobre arquitectura e interiorismo

APE Grupo ha presentado el informe The New Habitat 26/27 sobre arquitectura e interiorismo, que ha contado con la investigación de Futurea, laboratorio de análisis de tendencias. Frente a una realidad marcada por la soledad, la incertidumbre y la creciente precariedad emocional, el diseño de espacios está dejando de ser solo una cuestión estética o funcional para convertirse en una herramienta de cuidado. En otras palabras, el diseño de interiores ha dejado de ser algo decorativo para convertirse en una herramienta estratégica con impacto directo en la salud, la sostenibilidad y el desarrollo económico.

Así lo demuestra el hecho de que más del 74% de los profesionales de la arquitectura y del interiorismo afirme que el diseño mejora el bienestar de las personas. Por tanto, el bienestar físico y mental de las personas se consolida como la gran prioridad en el diseño de espacios, por delante de otros criterios como la funcionalidad o la estética.

La funcionalidad cobra un nuevo sentido en este escenario: ya no se trata solo de optimizar el espacio, sino de crear entornos que se adapten a diferentes ritmos de vida, emociones y necesidades personales. Se convierte así en la segunda gran prioridad para los profesionales del diseño, justo por detrás del bienestar. En tercer lugar, queda la rentabilidad del proyecto, lo que refleja una evolución en el sector: generar valor hoy también significa generar vínculos.

La sostenibilidad sigue siendo un eje fundamental en el diseño de espacios, aunque con una mirada cada vez más pragmática. Lejos de enfoques idealizados, los profesionales la abordan ahora desde criterios técnicos y medibles, integrándola como parte estructural de los proyectos. Más de la mitad (54,2 %) considera que será un aspecto clave en el corto plazo, y los clientes están dispuestos a asumir un aumento medio del 24,4 % en el presupuesto para lograr soluciones más sostenibles. Además, la inversión global en diseño se incrementará un 18,3 % el próximo año, lo que dibuja un escenario optimista y consciente: más ambición, pero también más responsabilidad.

Estas son algunas de las conclusiones más relevantes de la quinta edición del informe ‘The New Habitat 26/27: así cambian los espacios que habitamos’, presentado hoy en Madrid por APE Grupo, empresa especializada en diseño cerámico. El estudio ha contado con la investigación de Futurea, laboratorio de análisis de tendencias, y con la colaboración del Consejo General de Colegios Oficiales de Decoradores y Diseñadores de Interior de España (CGCODDI), el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), la organización internacional Women in Office Design (WOD), Bernardí y la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana.

Además de la investigación de Futurea, el estudio cuenta con el análisis de 10 expertos internacionales y la opinión de 360 profesionales del interiorismo, la arquitectura y la construcción y gestión de espacios en España, a partir de una encuesta sobre el sector realizada entre febrero y marzo de 2025.

José Miguel Pellicer, CEO de APE Grupo, destaca que este informe forma parte del compromiso de la empresa con el ecosistema del diseño, no solo desde la creación de cerámica, sino también desde la generación de conocimiento. “The New Habitat no es solo una recopilación de tendencias, sino una herramienta útil para quienes entienden el diseño como una decisión cultural, económica y ética. Porque cada elección proyectual deja huella, y desde el diseño sabemos que esa huella puede ser superficial o profunda”, afirma.

Oficinas: espacios para cuidar, inspirar y adaptarse

La digitalización acelerada y el auge del teletrabajo han generado en los trabajadores una creciente necesidad de reconectar con sus equipos y entornos laborales. En respuesta, las oficinas están evolucionando hacia ecosistemas integrales que promueven la interacción espontánea, la creatividad colectiva y un fuerte sentido de pertenencia. Según el informe de APE Grupo, la inversión en diseño de oficinas crecerá un 16,3% el próximo año, reflejando esta transformación.

En un sector donde 3 de cada 10 diseñadores priorizan la salud, la ergonomía, la calidad del aire y la iluminación, la colaboración se ha convertido en la base del bienestar y la productividad laboral. Por eso, surge el modelo Workshop Lab, que crea entornos híbridos —físicos y virtuales— pensados para facilitar no solo la conexión entre personas, sino también la comunicación en momentos clave. Las oficinas del futuro deberán ser espacios funcionales, pero también inspiradores y cuidadosos, que atraigan y retengan talento.

Además, un concepto innovador gana protagonismo: el workplace ecosystem. Este enfoque busca construir entornos de trabajo que trasciendan el escritorio, integrando trabajo, vida y ocio en un mismo espacio geográfico. Así, se genera un ecosistema de servicios y experiencias que enriquece las interacciones y aporta valor real a los trabajadores, redefiniendo la oficina como un hub vital y dinámico.

Impacto del diseño en las oficinas

Todos estos fenómenos tienen en cuenta el impacto que el diseño tiene en las oficinas: cuando los empleados disfrutan de su entorno de trabajo, su compromiso con la empresa aumenta un 33 %, su conexión con la cultura organizacional crece un 30 % y su productividad mejora en un 9 %.

