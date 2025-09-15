Atresmedia colabora con el programa de formación audiovisual de The Core, que ha organizado un encuentro exclusivo el próximo 18 de septiembre con el objetivo de acercar la realidad del sector a los estudiantes y futuros profesionales.

Según informó, la jornada, gratuita y con plazas limitadas, ofrecerá la posibilidad de conocer de cerca cómo se trabaja en la industria audiovisual a través de una experiencia práctica e inmersiva.

El programa de la cita incluirá la visita a las instalaciones de Atresmedia —con recorrido por platós, salas de realización y otros espacios de trabajo—, así como la presentación de los programas de máster especializados en televisión, radio y entretenimiento que The Core desarrolla en colaboración con el grupo audiovisual. Los asistentes tendrán, además, la oportunidad de conectar con profesionales del sector que actualmente buscan nuevo talento para sus equipos.

El evento contará con la participación de reconocidos periodistas y comunicadores como Cristina Fernández, Roberto Brasero y Jalis de la Serna, que compartirán su experiencia y visión de la industria.

Inserción laboral

Asimismo, antiguos alumnos de The Core que actualmente forman parte de Atresmedia intervendrán para contar de primera mano cómo ha sido su inserción laboral tras su paso por la escuela.

Inscripciones

La jornada se iniciará a las 17.30 horas en el Campus de The Core, en Tres Cantos (Madrid), desde donde partirán los asistentes hacia Atresmedia en un servicio de traslado incluido en la inscripción.

Quien quiera inscribirse de forma gratuita, podrá hacerlo a través de la página web de The Core.