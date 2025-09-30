La Audiencia Nacional oirá las alegaciones del Grupo Baraka a la cesión de los terrenos para al desarrollo de Madrid Nuevo Norte, puesto que ha admitido a trámite el recurso interpuesto por este grupo junto a los reversionistas de la Operación Chamartín, agrupados en la Asociación ‘No Abuso’, que busca la anulación del contrato entre ADIF y BBVA por la cesión de los terrenos vinculados al desarrollo de Madrid Nuevo Norte, según una información de 'El Confidencial'.

Los promotores del recurso sostienen que la decisión del tribunal supone un hito para los reversionistas, al "reconocer" que existen argumentos jurídicos de peso para analizar la validez de un contrato que, según los demandantes, vulnera los derechos de reversión de antiguos propietarios de los terrenos expropiados.

Además, la Audiencia Nacional en su escrito de admisión pide a la Administración que aporte el expediente administrativo completo, documentación que el grupo Baraka lleva años reclamando y que Adif nunca le ha trasladado en su totalidad. La cesión realizada por ADIF, y posteriormente vinculada a BBVA y a la promotora Distrito Castellana Norte) es considerada por Baraka y los reversionistas como ilegal y lesiva, al haberse ignorado sus derechos legítimos.

El presidente del Grupo Baraka ya denunció ante los controladores bursátiles que BBVA había registrado un incremento de cerca de mil millones de euros después de adquirir a ADIF el pasado diciembre los terrenos ferroviarios afectados por el proyecto.

Revisión al alza de las existencias de BBVA

Pese a la causa judicial en curso, apuntaba que, “no se ha incluido ninguna provisión o contingencia, ni se ha dejado nota ni mención alguna, en relación con el procedimiento judicial anteriormente referido y con la medida cautelar acordada en el seno del mismo, que afecta precisamente a los terrenos cuya adquisición en diciembre de 2024 ha motivado la revisión al alza de las existencias de BBVA en más de 1.000 millones de euros”.

Litigios, retrasos y controversias

El Grupo Baraka y los reversionistas valoran muy positivamente esta admisión a trámite, que representa un reconocimiento a la legitimidad de sus reclamaciones y un avance "en la lucha por defender sus derechos frente a operaciones que consideran contrarias a la ley y al interés general. La causa añade un nuevo capítulo a la larga polémica de la Operación Chamartín (Madrid Nuevo Norte), un proyecto urbanístico marcado durante más de dos décadas por litigios, retrasos y controversias".