La 'cocotte' redonda de Le Creuset recibe el reconocimiento internacional. Fundada en 1925, Le Creuset continúa fabricando sus emblemáticas piezas en hierro fundido esmaltado en su factoría de Fresnoy-le-Grand (Francia), donde mantiene un proceso artesanal que combina tradición, innovación y excelencia culinaria.

El diario estadounidense 'The New York Times', a través de su portal de recomendaciones Wirecutter, ha incluido la cocotte redonda icónica de Le Creuset (Round Dutch Oven) entre sus productos “buy-it-for-life” o “compras para toda la vida” en 2025, reconociéndola como la mejor olla de hierro fundido esmaltado del mercado por su durabilidad, diseño y garantía vitalicia.

El portal de análisis de consumo de 'The New York Times' publica anualmente esta guía con artículos que destacan por su calidad y longevidad, considerados inversiones permanentes. Según los expertos del medio, la cocotte de Le Creuset “no solo es una compra para toda la vida, sino también para la de tus hijos”, destacando su resistencia, cocción uniforme y ligereza relativa.

Factory to Table en Madrid

Precisamente, estas cazuelas de hierro fundido fueron de las más demandadas por los asistentes a Factory to Table en Madrid, la primera edición española de este evento organizado por Le Creuset alrededor del mundo, en el que la marca francesa de menaje de cocina premium ofrece habitualmente grandes descuentos.

Funcionalidad

Desde la compañía en España explican que “este tipo de piezas representan la filosofía de la marca: unen belleza, funcionalidad y una durabilidad que se hereda. Cada cocotte está pensada para acompañar toda una vida en la cocina, y esa conexión emocional con el producto explica por qué sigue siendo un icono generación tras generación”.