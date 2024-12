El Corte Inglés, Santander, Fluidra o Serveo, entre las grandes compañías en España que estrenaron CEO en el último año

2024 ha sido un año marcado por importantes cambios en la cúpula directiva de las grandes empresas españolas. Así, El Corte Inglés, Santander, Fluidra o Serveo,son algunas de las grandes compañías en España que estrenaron CEO en este año.

Relevos como el del consejero delegado de Santander España, cargo que asumió Ignacio Juliá este último trimestre del año en sustitución de Ángel Rivera para acelerar la transformación del modelo de negocio de la entidad, reflejan cómo el panorama corporativo se ha ido redefiniendo en los últimos doce meses en sectores clave como la banca o distribución, además de en compañías que son grandes empleadores.

Así, además de Santander España, la banca ha vivido en estos meses más cambios relevantes como Bankinter, que eligió el pasado marzo a Gloria Ortiz como consejera delegada en sustitución de María Dolores Dancausa, que ha pasado a ejercer funciones de presidenta no ejecutiva. Ortiz, con más de dos décadas de trayectoria en la entidad y que formaba parte del equipo de Dancausa, asume el cargo para seguir desplegando el crecimiento que ha vivido la entidad en los 13 años bajo la dirección de Dancausa.

Otra empresa que también forma parte del Ibex 35 igualmente estrenó CEO en este 2024 es Fluidra, líder en el sector de piscinas, quien nombraba en mayo a Jaime Ramírez, ex alto cargo de Stanley Black and Decker y con más de 30 años de experiencia, como nuevo consejero delegado en sustitución de Bruce Brooks, para liderar la próxima fase de expansión y desarrollo de la compañía.

Igualmente, otro gigante, en este caso de la distribución, El Corte Inglés, nombraba a un nuevo consejero delegado el pasado verano: Gastón Bottazzini accedía al cargo tras recuperar la presidenta Marta Álvarez la figura de un único consejero delegado tras la salida de Víctor del Pozo de ese cargo en 2022. Bottazini asume el liderazgo para impulsar el nuevo plan estratégico 2025-2030 de la compañía.

También en otro de los grandes empleadores en la economía española, Serveo, se estrenaba Salvador Urquía como nuevo consejero delegado de la compañía de 'facility management'. Urquía, con más de 30 años de trayectoria en el sector, ha asumido el cargo en unos meses donde la compañía, de la que el fondo Portobello Capital es ya único accionista, ha cerrado la adquisición de Sacyr Facilities o Grupo Jauregui. Junto con el nombramiento de Urquía, se incorporaba a la compañía Ignacio Mataix como presidente ejecutivo.

El último trimestre del año no ha estado exento de nuevas llegadas, como la de Manuel Mirat, ex CEO del grupo Prisa, que asumió el puesto de consejero delegado de Vocento, sucediendo a Luis Enríquez; o de cambios de primer ejecutivo en otras empresas como Millenium, donde Borja Escalada, principal ejecutivo de Sancus Capital, que se incorporaba como nuevo CEO de la socimi de hoteles de lujo tras la entrada de la firma en el accionariado de la compañía. Sustituirá a Luis Basagoiti, en el cargo desde principios de año y que se mantendrá como presidente no ejecutivo del consejo de administración.

Por su parte, Fernando Silva, hasta ahora máximo responsable de Siemens en Portugal, es desde principios de este mes el nuevo presidente y consejero delegado de Siemens España; mientras que hace apenas una semana, Grenergy cesaba a Pablo Ortín en el cargo y David Ruiz de Andrés, el actual presidente ejecutivo, asumía también la posición de consejero delegado.