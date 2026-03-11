Danone colabora con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la investigación de probióticos

Danone ha abierto una vía de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para impulsar cuestiones como: la investigación de probióticos y microbiota, con especial foco en los beneficios de las bifidobacterias para la salud digestiva, así como el estudio de alimentos fermentados como el yogur o el kéfir y su papel en el equilibrio de la microbiota intestinal; la prevención de la diabetes, el abordaje de la longevidad y la mejora de la bioaccesibilidad de nutrientes en alternativas vegetales para garantizar su calidad nutricional.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y Danone han firmado un acuerdo marco de colaboración para impulsar la investigación y la generación de evidencia científica en el ámbito de la alimentación y la salud.

Este acuerdo, con una duración inicial de tres años, se orientará hacia aspectos como la revisión de estudios existentes o generar nueva evidencia científica en áreas clave para la salud pública, dentro de la mayoría de las categorías en las que opera la compañía, como son los lácteos esenciales, la nutrición especializada y las alternativas vegetales.

La iniciativa busca acortar la distancia entre la investigación científica y su aplicación práctica, transformando el conocimiento en productos nutricionalmente superiores, con evidencia probada y con un impacto positivo en la salud y el bienestar de las personas.

La presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, ha subrayado la importancia de reforzar la colaboración público-privada en ámbitos prioritarios como la alimentación saludable, así como de impulsar la transferencia de conocimiento para transformar los resultados científicos en soluciones innovadoras con mayor impacto en la sociedad.

Para François Lacombe, director general de Danone en España, este acuerdo articula una agenda común para abordar desde la ciencia los retos más actuales en alimentación y salud: “En Danone creemos que la ciencia tiene un papel clave para mejorar la vida de las personas. La ciencia forma parte de nuestro ADN desde nuestro nacimiento hace más de 100 años, y hoy reafirmamos esta visión. Esta alianza con el CSIC marca un hito y nos permite reforzar nuestra apuesta por una innovación basada en evidencia, impulsar la nutrición del futuro desde España y seguir transformando el conocimiento científico en soluciones reales, accesibles y con impacto positivo en la sociedad.”

El acuerdo de colaboración se ha firmado en el Hub de Ciencia de Danone en España, ubicado en Tres Cantos. Se trata de un enclave único dentro del ecosistema del grupo, ya que integra en un mismo espacio la planta productiva de Tres Cantos -donde se producen algunos de sus productos insignia de marcas como Danone y Activia - y su Centro Internacional de Innovación Tecnológica, donde investigación, tecnología y producción trabajan conjuntamente para transformar el conocimiento científico en productos innovadores, saludables y relevantes para las personas.

