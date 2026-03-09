Deichmann Calzados facturó el pasado ejercicio en España 131,5 millones de euros, lo que supone que la filial española del grupo alemán Deichmann SE, ha incrementado su facturación en España un 4,78%, según fuentes de la empresa.

En concreto, la firma vendió un total de 4,1 millones de pares de zapatos, lo que supone un aumento del 2,95% respecto a los 4,01 millones de pares vendidos en 2024.

Deichmann, que el pasado año celebró sus 15 años en España, sigue ampliando su plantilla que ya alcanza los 1.027 trabajadores, lo que representa un aumento del 6% en la plantilla respecto al año anterior.

Desde su llegada a España, la enseña ha trabajado para ofrecer una amplia gama de calzado y accesorios de alta calidad a precios muy competitivos, con un claro enfoque en las últimas tendencias de moda en calzado, además de un excelente servicio al cliente

Además, la multinacional ha nombrado a Mateus de Souza como managing director, a partir del próximo mes de mayo, de las filiales de España y Portugal. De Souza forma parte de la compañía desde 2011 y, desde 2018, ha gestionado diversas regiones de España y Portugal como director regional de ventas.

"Nuestro objetivo es ofrecer moda y últimas tendencias en calzado con marcas a un precio accesible para toda la familia, tanto en nuestras tiendas como online. La buena calidad, un servicio amable y una experiencia de compra atractiva forman parte integral de nuestra identidad. Esta propuesta ha conquistado a los clientes en España durante muchos años y constituye la base de nuestro éxito", ha explicado.

Nuevos establecimientos

En la actualidad, Deichmann opera actualmente un total de 88 de tiendas en España tras abrir seis tiendas y modernizar otras cinco el pasado año y continúa invirtiendo en el desarrollo de su red de establecimientos con un concepto de tienda moderno y servicios orientados al cliente para ofrecer una experiencia de compra contemporánea.

Nuevas aperturas

De cara a este ejercicio, la firma prevé otras cinco aperturas, así como nuevas reaperturas basadas en el nuevo concepto de tienda en Mallorca y Murcia, entre otras. Así mismo, los servicios digitales y las ofertas omnicanal complementan de manera significativa a los equipos locales en tienda.