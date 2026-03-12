Deutsche Telekom avanza en su tecnología de gestión de datos a través de T-Systems. “Estamos dando pasos para una nueva era digital”, indicó Osmar Polo, CEO de T-Systems. “Hasta ahora, las empresas tenían que elegir entre la máxima funcionalidad desde el extranjero o la soberanía europea. Con T Cloud Public, proporcionamos lo mejor de ambos mundos. No solo estamos construyendo una nube, sino que estamos sentando las bases digitales para una Europa competitiva y libre”.

La división de servicios de digitalización del Grupo Deutsche Telekom sigue avanzando en su estrategia de cloud soberano para garantizar a las empresas y administración pública una tecnología soberana y de gestión de datos en Europa. La compañía ha lanzado su oferta unificada T Cloud, un ecosistema propio de soluciones cloud, tanto pública o privada, que garantiza un enfoque multicloud desde una única fuente.

Según informó la compañía, esta tecnología permite a las compañías personalizar la oferta que mejor se adapte a sus requisitos y servicios corporativos, asegurando el grado deseado de soberanía. Con esta propuesta, las compañías se benefician de un acceso simplificado, así como de soluciones seguras, escalables y sólidas que cumplen con la legislación comunitaria desde un único proveedor de origen europeo.

El ecosistema T Cloud de la compañía integra T Cloud Public, la nube pública de Deutsche Telekom, que se consolida como la alternativa hiperescalable soberana de Europa. La solución combina máximo rendimiento junto con soberanía de datos y seguridad jurídica en el territorio, permitiendo el desarrollo de innovación de forma ágil sin crear dependencias estratégicas de proveedores no europeos. Además, como parte integral de las modernas estrategias multicloud y nube híbrida, T Cloud Public ofrece estándares abiertos, alta portabilidad y soporte activo para la migración.

Rendimiento

Con más de 7.000 clientes empresariales, la solución ya ha demostrado su rendimiento. La próxima ampliación de funcionalidades refuerza a T Cloud Public como la primera alternativa verdaderamente europea en el mercado global de hiperescaladores. Además, la solución rompe con la dependencia tradicional de un único proveedor. A través de estándares abiertos y un soporte activo para la migración, permite una transición fluida a un entorno europeo independiente. La excelencia tecnológica se une a la mayor densidad de certificaciones del mercado.

A ello se une su alto nivel de cumplimiento normativo que la convierte en el refugio más seguro para sectores regulados, como el financiero y la administración pública, y reduce drásticamente los esfuerzos de auditoría interna. El resultado es una alternativa genuina que combina la máxima soberanía digital con una disponibilidad inmediata y conforme a la ley para cargas de trabajo altamente sensibles.

Computación

T Cloud Public proporciona a las empresas un conjunto de herramientas listas para usar en infraestructuras de TI modernas. La potencia de computación, el almacenamiento, las bases de datos gestionadas y las soluciones de desarrollo preconfiguradas están disponibles con solo hacer clic con el ratón. Otra ventaja clave es el acceso directo a los recursos de GPU a través de la nube industrial de IA integrada, lo que permite aplicaciones de IA con un uso intensivo de computación sin necesidad de hardware de servidor propietario.

Gracias a su arquitectura modular, los usuarios seleccionan exactamente los servicios que necesitan, desde redes básicas hasta canales completos de IA. “La plataforma automatiza muchos procesos en segundo plano, ya ofrece el 80 % de las características habituales de los hiperescaladores y reduce significativamente el esfuerzo de administración de TI. A finales de 2026, la compañía prevé alcanzar la paridad total de características”, indica David Mañas, Vicepresident Cloud & Cybersecurity de T-Systems Iberia.

En T Cloud Public, el rendimiento global cumple con los estándares europeos de seguridad y protección de datos. La plataforma sigue un enfoque de seguridad creado desde el diseño. Certificada con los más altos estándares, como C5 y BSI IT Baseline Protection, se basa en una arquitectura moderna de confianza cero. Deutsche Telekom permite un procesamiento de datos conforme con la normativa de la UE en centros de datos europeos que están estrictamente protegidos contra el acceso de terceros países, lo que garantizada una soberanía jurídica y operativa completa.

La perspectiva de una soberanía de hardware de extremo a extremo es única en el mercado. A partir de 2028, la infraestructura se mejorará con componentes fabricados directamente dentro de la UE. Esto crea una base preparada para el futuro que ofrece una independencia tecnológica constante en todos los niveles, desde los chips hasta los servicios en la nube.

T Cloud Public es un componente central de la arquitectura general de la Industrial AI Cloud, una de las mayores fábricas de IA soberana de Europa. El nuevo centro de datos de IA proporciona recursos informáticos y de almacenamiento escalables para aplicaciones de IA de última generación, que abarcan desde casos de uso industrial y proyectos de investigación hasta servicios de IA para pequeñas y medianas empresas y el sector público.

Mientras que la nube industrial de IA proporciona la potencia informática necesaria para entrenar y operar grandes modelos de IA, T Cloud Public ofrece una plataforma flexible y escalable para el despliegue productivo de aplicaciones en la nube y de IA.