España destaca en el ranking de constructoras ferroviarias de Forbes. Lo que hace singular la posición de España no es solo la cantidad de empresas incluidas, sino la diversidad y complementariedad de sus capacidades. Las compañías españolas no solo construyen grandes obras en el ámbito doméstico, sino que han internacionalizado con éxito su know-how, compitiendo en mercados complejos de América del Norte, Europa y Oceanía.

En los últimos años, el ferrocarril ha dejado atrás su imagen de sector técnico tradicional para situarse en el centro de la carrera global por conectar ciudades, economías y cadenas logísticas.

Según el ranking elaborado por Forbes, la inversión global en infraestructura ferroviaria supera los 300.000 millones de euros al año, impulsada por la necesidad de descarbonizar la economía, mejorar la movilidad urbana y reforzar los corredores comerciales internacionales.

La enorme dimensión de este mercado se refleja en este ranking de los 12 principales constructores ferroviarios del mundo, cuyo liderazgo combina escala industrial, innovación tecnológica y capacidad de ejecutar proyectos complejos tanto en redes de alta velocidad como en sistemas urbanos y mantenimiento especializado.

España es el país con mayor representación europea en este ranking, con cuatro compañías dentro de los 12 principales constructores ferroviarios del mundo, lo que evidencia una competitividad poco habitual en el sector global.

Las cuatro empresas españolas que aparecen son: ACS Group / Dragados, presidida por Florentino Pérez, ha convertido la experiencia española en alta velocidad en una ventaja competitiva en mercados como Estados Unidos, Canadá y Europa; Ferrovial, compañía que preside Rafael Del Pino, se ha posicionado estratégicamente en proyectos emblemáticos como el HS2 en Reino Unido; Acciona, presidida por José Manuel Entrecanales destaca por su liderazgo en proyectos de metro urbano, especialmente en Australia, integrando criterios sostenibles y tecnológicos; y Azvi, empresa centenaria presidida por Manuel Contreras Caro, ha logrado especializarse en contratos de mantenimiento ferroviario y ejecución técnica, afianzando su presencia en Europa y Latinoamérica.

Conglomerados chinos

Según la clasificación elaborada por Forbes la lista la encabezan dos conglomerados chinos como son China Railway Group (CREC) y China Railway Construction Corporation (CRCC). A estas le acompañan en el ranking Vinci (Francia), Bouygues Construction (Francia), Webuild (Italia), Skanska (Suecia), Strabag (Austria) y Larsen & Toubro (India).

La alta velocidad

Este liderazgo tiene raíces concretas: España construyó una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo (más de 4.000 km), que ha servido de laboratorio real de innovación en ingeniería, gestión y operación ferroviaria.

Este contexto ha permitido que el ecosistema empresarial español cubra prácticamente toda la cadena de valor ferroviaria, desde megaproyectos internacionales hasta mantenimiento técnico altamente especializado.