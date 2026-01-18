España refuerza su peso corporativo en Davos 2026 con una delegación empresarial de primer nivel

Numerosas sillas ocupan una sala en la que se celebrará el Foro Económico Mundial entre el 19 y el 23 de enero en Davos (Suiza).

La élite del mundo empresarial español acompañará a la delegación institucional en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que se inaugura este lunes, consolidando la presencia de España en los grandes debates económicos, energéticos, tecnológicos y geopolíticos globales.

Davos vuelve a ser este mes el principal escaparate del poder económico y corporativo global, y España acude a la edición 2026 del Foro Económico Mundial con una representación empresarial de máximo nivel. Junto a la delegación institucional encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el tejido corporativo español estará presente a través de los primeros ejecutivos de algunas de las principales multinacionales del país, reflejando el peso creciente de España en las grandes conversaciones estratégicas internacionales.

La presencia española en Davos no se limita a una participación simbólica. Al contrario, los líderes empresariales nacionales acudirán con una agenda intensa de reuniones bilaterales, mesas redondas y encuentros privados con inversores, reguladores y otros CEOs globales, en un contexto marcado por la desaceleración económica, la reconfiguración geopolítica, la transición energética y el impacto estructural de la inteligencia artificial en la competitividad empresarial.

Entre los directivos españoles que han confirmado su participación figuran la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y el consejero delegado del grupo, Héctor Grisi, en un momento clave para el sector financiero internacional. También estará presente Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, junto a su CEO Onur Genç, reforzando el papel de la banca española en los debates sobre financiación sostenible, digitalización y estabilidad del sistema financiero.

El sector de las infraestructuras y la energía contará igualmente con una representación destacada. El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, participará en los foros centrados en transición energética y sostenibilidad, mientras que Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, acudirá en un contexto de creciente protagonismo de las eléctricas en la agenda climática global. A ellos se suma el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, con foco en la transformación del modelo energético y los combustibles renovables.

La industria de las infraestructuras y la movilidad estará representada por Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, mientras que el sector de las 'utilities' contará con la presencia de Francisco Reynés, presidente y CEO de Naturgy.

Especial relevancia tendrá también la participación del presidente de Telefónica, Marc Murtra, en un Davos donde la conectividad, la soberanía tecnológica europea y el papel de las telecomunicaciones en la economía digital ocuparán un lugar central en la agenda.

Desde el punto de vista económico e institucional, la delegación española se completa con la asistencia del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, reforzando la interlocución de España en los debates sobre política monetaria, inflación y estabilidad financiera internacional.

La presencia conjunta de líderes financieros, energéticos, tecnológicos e industriales consolida a España como un actor relevante en el tablero económico global. Davos 2026 se perfila así como una oportunidad estratégica para proyectar la imagen de un país con grandes multinacionales, capacidad inversora y voz propia en los grandes retos que marcarán la próxima década.

Para el mundo corporativo español, el Foro no es solo un espacio de reflexión, sino una plataforma de influencia, posicionamiento y generación de oportunidades. En un contexto internacional cada vez más competitivo y fragmentado, la foto de España en Davos vuelve a ser, este año, la de un país que juega en primera división.